Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

ABD hükümet çalışanlarının Huawei ve ZTE markalı ürünleri kullanması yasaklandı

ABD yönetimi, yine tartışılacak bir karara imza atarak hükümet çalışanlarının istedikleri cihazı kullanma özgürlüğünü engelledi. Yasak kararı Çinli teknoloji devleri Huawei ve ZTE'yi kapsıyor.

  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Amerika'da bir süredir gündemde olan yasa tasarısı, başkan Donald Trump tarafından onaylandı. Artık hiçbir hükümet çalışanı ve kamu kurumlarıyla iş yapan hiçbir personel, Huawei ve ZTE markalı ürünleri kullanamayacak. Çinli teknoloji devlerine yönelik bu yasak, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşıyla ilişkilendiriliyor. ,
 
Yasak, kullanıcıların verilerini görüntüleyen ve paylaşabilen ürünlerin tamamını kapsıyor. Ancak bu tanıma hangi cihazların girdiği detaylı olarak belirtilmemiş. ABD devlet görevlilerinin, istedikleri cihazı kullanma özgürlüğünü yok eden karar, çok konuşulacağa benziyor. Halihazırda Huawei veya ZTE marka kullananlarsa artık cihazlarını kullanamayacakları için ek bir maliyet altına gireceklerdi. Ancak hükümet yetkilileri bu konuda gerekli yardımın yapılacağını söylüyor.
 
Amerikan yönetimi nisan ayında da, ZTE'nin yedi yıl boyunca Amerika'daki firmalardan parça temini yapmasını yasaklamıştı. Üstelik ABD'nin en büyük telekom şirketleri AT & T ile Verizon'a, Huawei ile olan anlaşmalarını iptal etmeleri yönünde baskı yapılmıştı. ABD yönetimi, yasak gerekçesinin "Huawei ile ZTE'nin Çin hükümetiyle olan ilişkilerini açıklayamaması" olduğunu iddia ediyor.
 
(Donenım Haber)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Citroen C4 Cactüs modelini inceledik

Citroen C4 Cactüs modelini inceledik

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Uzaydan gizemli sinyal!

Uzaydan gizemli sinyal!

Dünyanın en garip saç stilleri

Dünyanın en garip saç stilleri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA