ABD, Kuzey Kore’ye DDoS saldırısı düzenledi, imdadına Rusya yetişti

Yeni bir savaşın patlak verebileceği endişelerine yol açan gerilimin son halkasında ABD’den Kuzey Kore’ye karşı siber hamle geldi. Washington Post gazetesi, ABD Siber Komutanlığı’nın Kuzey Kore ordu istihbarat birimi Genel Keşif Bürosu RGB’ye DDoS (Dağıtık Servis Dışı Bırakma) saldırısı gerçekleştirdiğini yazdı.

22 Eylül’de başlatılan saldırının 30 Eylül tarihine kadar devam ettiği bildirildi. RGB’nin bilgisayar sunucularının yoğun bir şekilde hedef alındığı saldırıda ile Kuzey Kore istihbaratının internet erişiminin kesildiği ifade edildi.

Saldırı, hem iki ülke arasındaki genel gerilimin bir parçası hem de Kuzey Kore’nin siber saldırılarına cevap olarak değerlendiriliyor. Washington Post’a konuşan ismi verilmeyen üst düzey bir yetkili Pyongyang yönetiminin siber saldırılardan dolayı suçlu olduğunu, ABD’nin kendi ağını ve sistemlerini korumak için uygun tedbirleri alacağını söyledi.

SALDIRI UYARI NİTELİĞİNDE

Saldırının yıkıcı bir etki yapmadığıı belirten gazete, geçici etkileri olan bu hamleyle Washington’ın Kuzey Kore’ye “Menzilimdesin, daha güçlü eylemler yapmaya muktederim.” uyarısında bulunduğunu vurguladı.

ABD’ye yönelik siber saldırıların arkasında olduğu düşünülen Kuzey Kore’nin bu virüs saldırılarını yurtdışından yönlendirdiği ifade ediliyor. Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA tarafından desteklenen istihbarat şirketi Recorded Future’a göre Kuzey Kore siber saldırılarını, Hindistan, Malezya, Nepal, Mozambik ve Endonezya gibi ülkeler üzerinden gerçekleştiriyor. Dolayısıyla RGB’ye yönelik DDoS saldırının Kuzey Kore hackerları üzerinde bir etki yapması beklenmiyor. Ancak bu yolla RGB’nin hackerlarla koordinasyonunun engellenebileceği kaydedediliyor.

RUSYA’DAN KUZEY KORE’YE İNTERNET HATTI

Siber Bülten'de yer alan habere göre, ABD’nin siber saldırılarını gerçekleştirmesinin hemen ardından Kim Yong’un, Rusya’dan yeni internet erişimi aldığı bildirildi. Kuzey Koresi, internete şimdiye dek sadece Çinli internet sağlayıcısı Unicom üzerinden erişebiliyordu. Bu gelişmenin zamanlamasına dikkat çeken uzmanlar, yeni internet bağlantısının ABD’nin siber saldırısına bir cevap niteliğinde kalıyor.