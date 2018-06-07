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ABD Ordusu, askerleri için 'Üçüncü Kol' geliştirdi

ABD Ordusu, askerlerinin üzerindeki yükü almak ve ağır makineli silahları daha kolay kullanmalarını sağlayabilmek için 'Üçüncü Kol' geliştirdiğini duyurdu.

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ABD ordusu teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak askerlerinin üzerindeki yükü hafifletmeye çalışıyor. Maryland'deki Aberdeen Proving Grounds askeri üssünde, ABD Ordusu Araştırma Laboratuvarı (ARL), ağır silahların ağırlığını eşit bir şekilde dağıtan ve silahların daha fazla doğrulukla kullanılmasını sağlayan "Üçüncü Kol" adı verilen bir prototip pasif destek sistemini test etmeye başladı.
 
 
Üçüncü Kol askerlere savaş alanında pratiklik sağlayacak
Mekanik mühendisi Dan Baechle, bir silahın ağırlığını askerin kollarından alabilen daha gelişmiş, daha eklemli ve askeri olarak tasarlanmış bir "Üçüncü Kol" geliştirdiklerini açıkladı. Üçüncü Kol, savaş alanında pratik olmak için yeterli hareket aralığına izin verirken, silahın ağırlığını eşit olarak dağıtmaya yardımcı olan kompozit malzemeden yapılmış güçlü ve eklemli bir iskelet olarak tanımlanıyor.
 
Baechle, Üçüncü Kolu M249 ve M240B makineli tüfeklerle test ettiklerini ve bu silahların tüm ağırlığının askerlerin kollarından alınabildiğini ifade etti. Üçüncü Kolun hala prototip aşamasının başlangıcında olduğunu belirten Baechle, askerlerden gelen geri bildirimlerle cihazın bir takım değişiklikler yaşayacağını açıkladı. Yüzüstü yatar pozisyonda da kullanılabilen Üçüncü Kol, ABD Ordusu'unun güçlenmesi adına önemli bir proje olarak görülüyor.
 
(Donanım Haber)

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