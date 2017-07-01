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ABD Ordusu havadan güdümlü yönlendirilmiş enerji silahını test etti

Raytheon, ABD Ordusu ve ABD Özel Harekat Komutanlığı ile birlikte gerçekleştirilen testte Apache helikopterine yerleştirilen lazer (havadan güdümlü yönlendirilmiş enerji) silahıyla Sands Füze Menzili'ndeki bir hedefi vurdu.

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  • Gökhan ERTAŞ / star.com.tr
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Geçtiğimiz hafta Raytheon, bir helikopter üzerine monte edilmiş lazer silahının insansız bir hedefe karşı yapılan atış testlerinden başarı ile geçtiğini açıkladı. Test, üzerine lazer monte edilmiş Apache AH-64 helikopteri ile New Mexico’daki White Sands Füze Deney Atış Yeri’nde gerçekleşti. Bu deneyler, araştırmacıların lazer hedefleme teknolojisine titreşim, toz ve rotor dönüşleri için yardımcı olacak. Böylece bir gün ABD ordusu GI JOE’den beri hayal ettikleri bombardıman silahlarını kullanabilecek.
 
Pentagon'un silah maliyetlerini azaltmak için başvurduğu ve planlamaya aldığı yöntemlerden biri de lazer silah teknolojisi. Daha iyi lazer silahlar üretilip adetleri çoğaltıldıkça silah maliyetlerinin azalacağına inanılıyor. Gününüzde kullanılan füzeler, hassas güdümlü bambalar etkili oluyor ancak maliyetleri çok yüksek ve tek kullanımla sınırlı. Şu an için lazer silah üretimi pahalı ve geliştirilmesi zaman alacak olsa da bu teknolojinin gelişmesiyle kaullanım maliyetlerinin iyice düşeceği öngörülüyor. Hatta izlenen yol ve stratejilerin öngörülerine dayanarak bir tankı hatta bir binayı yok adecek bir lazer atışının maliyetinin 1 dolar civarında olacağı düşünülüyor.
 

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