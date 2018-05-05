ABD, Ukrayna’nın siber güvenlik operasyonlarına destek vermek için yaptığı mali yardımı artırıyor
ABD'li ve Ukraynalı yetkililerin 2 Mayıs'ta yaptığı görüşmenin ardından, Ukrayna'ya karşı yapılan siber saldırıların önlenmesi ve potansiyel hasarın azaltılmasına yönelik çabalarına destek amacıyla geçtiğimiz yıl yapılan 5 milyon Dolarlık mali yardımı 10 milyon Dolar'a yükselteceklerini açıkladı.
ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko ile 2 Mayıs'ta yaptığı görüşmenin ardından, Ukrayna'ya karşı yapılan siber saldırıların önlenmesi ve potansiyel hasarın azaltılmasına yönelik çabalarına destek amacıyla geçtiğimiz yıl yapılan 5 milyon Dolarlık mali yardımı 10 milyon Dolar'a yükselteceklerini açıkladı.
(C4Defence)
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