ABD, Ukrayna’nın siber güvenlik operasyonlarına destek vermek için yaptığı mali yardımı artırıyor ABD'li ve Ukraynalı yetkililerin 2 Mayıs'ta yaptığı görüşmenin ardından, Ukrayna'ya karşı yapılan siber saldırıların önlenmesi ve potansiyel hasarın azaltılmasına yönelik çabalarına destek amacıyla geçtiğimiz yıl yapılan 5 milyon Dolarlık mali yardımı 10 milyon Dolar'a yükselteceklerini açıkladı.