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ABD, Ukrayna’nın siber güvenlik operasyonlarına destek vermek için yaptığı mali yardımı artırıyor

ABD'li ve Ukraynalı yetkililerin 2 Mayıs'ta yaptığı görüşmenin ardından, Ukrayna'ya karşı yapılan siber saldırıların önlenmesi ve potansiyel hasarın azaltılmasına yönelik çabalarına destek amacıyla geçtiğimiz yıl yapılan 5 milyon Dolarlık mali yardımı 10 milyon Dolar'a yükselteceklerini açıkladı.

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ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko ile 2 Mayıs'ta yaptığı görüşmenin ardından, Ukrayna'ya karşı yapılan siber saldırıların önlenmesi ve potansiyel hasarın azaltılmasına yönelik çabalarına destek amacıyla geçtiğimiz yıl yapılan 5 milyon Dolarlık mali yardımı 10 milyon Dolar'a yükselteceklerini açıkladı.

(C4Defence)

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