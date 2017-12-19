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ABD: WannaCry fidye yazılımı saldırılarından Kuzey Kore sorumlu

ABD Başkanı Trump'ın güvenlik danışmanı Bossert, Türkiye dahil 150 ülkeyi etkileyen WannaCry fidye yazılımının siber saldırılarından Kuzey Kore'yi sorumlu tuttu. Wall Street Journal'a yazan Bossert, 'Kuzey Kore'den hesabını soracağız' dedi.

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Beyaz Saray'ın güvenlik danışmanı Tom Bossert, suçlamaları Wall Street Journal'daki makalesinde yaptı.
 
ABD, aralarına Türkiye'nin de bulunduğu 150 ülkede 300 binden fazla bilgisayarı etkileyen fidye yazılımı WannaCry'ın siber saldırılarından 'Kuzey Kore'nin doğrudan sorumlu olduğunu' söyledi.
 
Yazılım dünya genelinde hastaneler, şirketler ve bankaları etkilemiş milyarlarca dolar zarara uğratmıştı.
 
ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Thomas Bossert, Wall Street Journal gazetesindeki makalesinde WannaCry saldırısının arkasında Kuzey Kore'nin olduğunu yazdı.
 
Bossert'in açıklamasıyla ABD bu fidye yazılımıyla ilgili ilk defa Kuzey Kore'yi suçlamış oluyor.
 
Trump'ın ulusal güvenlik danışmanlığını yapan Bossert, iddiaların 'güvenilir kaynaklara' dayandığını söyledi ve İngiltere ile Microsoft şirketinin de siber saldırıdan Kuzey Kore yönetimini sorumlu tuttuğunu ifade etti.
 
BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Mayıs ayında Microsoft'un işletim sistemi Windows yüklü bilgisayarlara düzenlenen siber saldırıda bilgisayarlardaki veriler kilitlenip şifrelenmiş, verilerin yeniden yüklenebilmesi için de fidye talep edilmişti. Fidyelerin 300 ila 600 bin dolar değerindeki Bitcoin'lerle ödenmesi isteniyordu.

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