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ABD'li Mike Hughes, kendi inşa ettiği roketle dünyanın düz olduğunu ispatlamak için uçtu

Bilimsel verilere inanmayarak 'dünyanın düz olduğunu' eden Mike Hughes, dünyayı uzaydan bizzat görmek ve iddiasını ispatlamak için yaptığı roketle 1800 fit (571.5 metre) yükseğe uçtu.

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ABD'de yaşayan limuzin şoförü Mike Hughes adlı çılgın, son birkaç yıldır garajında vakit geçirerek buharla çalışan bir roket inşa etti. Dünyanın düz olduğuna inanan ve bunu gözleriyle görmesi gerektiğini söyleyen Hughes, kendi yaptığı roketle saatte 800 kilometre hızla  1800 fit (571.5 metre) yükseğe uçtu.
 
20 bin dolara mal olan roket California'nın Amboy bölgesinden fırlatıldı. Hughes'in roketi kısa bir süre sonra Mojave çölüne düştü.
 
Yaralan 61 yaşındaki Hughes, 2017 yılında aynı amaç için uçakla uçmayı planladığını, ancak bazı teknik sorunlar ve resmi evrak sorunları nedeniyle bu hayalini gerçekleştiremediğini belirtti.
 
Dünyanın bir frizbi kadar düz olduğunu savunan Hughes, bu bilgileri kendi çabalarıyla öğrendiğini söylüyor.
 
Hughes test uçuşunu, Dünya'nın düz olduğuna inanan "Düz Dünya Araştırma Grubu" adlı derneğin sponsorluğunda gerçekleştirdi.  
 

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