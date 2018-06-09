ABD'nin bombardıman uçakları B-1B’lerin uçuşları durduruldu
Amerikan Hava Kuvvetleri’nin stratejik bombardıman uçağı B-1B’lerin uçuşları fırlatma koltuklarında tespit edilen bir arıza nedeniyle durduruldu. Bu kararın 1 Mayıs’ta Texas’ta Midland’a acil iniş yapan uçağın incelenmesinin ardından alındığı açıklandı.
İniş sırasında dört fırlatma koltuğundan birine verilen fırlatma kumandası sonrasında sistemin çalışmadığı tespit edilmişti. Teknik sorunun çözülmesine kadar tüm B-1B uçuşları durduruldu.
B-1B uçakları, Amerikan Hava Kuvvetleri’nin bombardıman konusunda B-52 ve B-2 ile birlikte en önemli stratejik platformlarından biri. Nükleer silah taşıyabilen uçak, dört kişilik uçuş ekibine sahip. Alçak ve yüksek irtifada görev yapabilen B-1B, ses hızı üzerine çıkabiliyor. 12 bin 375 kilometre menzilli uçak, 84 adet Mk82 tipi bomba taşıma kapasitesine sahip.
(The Aviationist)
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