ABD'nin bombardıman uçakları B-1B’lerin uçuşları durduruldu

İniş sırasında dört fırlatma koltuğundan birine verilen fırlatma kumandası sonrasında sistemin çalışmadığı tespit edilmişti. Teknik sorunun çözülmesine kadar tüm B-1B uçuşları durduruldu.

B-1B uçakları, Amerikan Hava Kuvvetleri’nin bombardıman konusunda B-52 ve B-2 ile birlikte en önemli stratejik platformlarından biri. Nükleer silah taşıyabilen uçak, dört kişilik uçuş ekibine sahip. Alçak ve yüksek irtifada görev yapabilen B-1B, ses hızı üzerine çıkabiliyor. 12 bin 375 kilometre menzilli uçak, 84 adet Mk82 tipi bomba taşıma kapasitesine sahip.

(The Aviationist)