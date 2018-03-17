ABD'nin Plattsburgh şehrinde Bitcoin madenciliği yasaklandı ABD’de Kripto Para Birimi Madenciliğini Yasaklayan İlk Şehir Plattsburgh oldu. Belediye başkanı şehrin dünyanın en ucuz elektriğini kullanan şehirlerden biri oluğunu ve kripto para madencileri için cazip hale gelen bu duruma engel olmak istiyor.