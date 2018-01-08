Acer, dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı Swift 7'yi duyurdu

Acer, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2018’e hızlı bir giriş yaparak 3 yeni ürün tanıttı. Fakat bu ürünlerden en dikkat çekeni yeni Acer Swift 7 dizüstü bilgisayar oldu. Şirketin iddiasına göre Acer Swift 7, 8.98 mm milimetrelik inceliği ile dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı.

14 inç boyutunda ve Full HD çözünürlükte Corning Gorilla Glass NBT dokunmatik ekran bulunan Acer Swift 7, rakipleri olan diğer Acer, macos ve Windows işletim sistemli bilgisayarlara göre oldukça ince ve hafif.

Webtekno'nun haberine göre, bilgisayarın ince olması gücü hakkında tereddütte kalmanıza neden olabilir; olmasın. 7. Nesil Intel Core i7 işlemciden gücünü alan cihaz, gün boyu pil bitmeme garantisi sunuyor. Bir Windows 10 always connected PC olan Acer Swift 7’de 4G LTE desteği de bulunuyor.

Daha şık ve güçlü bir tasarım için alüminyum gövdeye sahip olan Acer Swift 7’de, üst düzey performans ve duyarlılık için 256 GB PCIe SSD ve 8GB LPDDR3 RAM bulunuyor. Cihazda güvenlik için parmak izi tarayıcının yanı sıra Windows Hello desteği de mevcut.

Peki dünyanın en ince dizüstü bilgisayarına sahip olmak için ne kadar ücret ödemeniz gerekiyor? Acer, ultra ince Swift 7 için 1699 dolarlık (6300 TL) bir fiyat etiketi belirledi. Cihazın Mart ayında satışa çıkması bekleniyor.