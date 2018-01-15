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Airbus, 2017'de bin 109 adet ticari uçak siparişi aldı

Avrupalı uçak üreticisi Airbus, geçen yıl bin 109 ticari uçak siparişi aldı ve 718 uçağın üretimini tamamlayarak müşterisine teslim etti.

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Airbus'tan yapılan açıklamada, ticari uçak kategorisinde 2017 yılı sipariş ve teslimat rakamlarına yer verildi.
 
Açıklamada, Airbus'ın, geçen yıl toplam bin 109 ticari uçak siparişi alarak küresel rakibi ABD'li Boeing'e karşı üstünlüğünü sürdürdüğü kaydedildi.
 
2017 için 700'den fazla uçak teslimatı hedefi belirleyen şirketin, 718 adet teslimat gerçekleştirdiği ancak rekor sayıda teslimata rağmen ABD'li rakibinin gerisinde kaldığı belirtilen açıklamada, Boeing'in, 2017'de 763 ticari uçağı üreterek teslim ettiği hatırlatıldı.
 
Airbus Ticari Uçaklar Başkanı Fabrice Bregier, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şirket olarak art arda 5'inci kez sipariş rekoru kırdıklarını, teslimatta da hedeflerini aştıklarını belirtti.
 
Airbus'ın geçen yıl teslimatını yaptığı uçaklar arasında 181'i A320neo modeli olmak üzere 558 adet A320 model orta menzil, 67'si A330, 78'i A350 XWB ve 15'i de A380 olmak üzere toplam 160 uzun menzil tipi uçağı yer alıyor.

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