Airbus'tan Almanya'ya Eurofighter Teklifi
Airbus ve Eurofighter GmbH, 24 Nisan’da, Alman Silahlı Kuvvetleri'nin (Bundeswehr’in) hizmet ömrünün sonuna yaklaşan Tornado savaş uçaklarının yerine geçecek platform arayışı için tekliflerini sunduklarını açıkladı.
Alman Hava Kuvvetleri, 2025'ten itibaren Tornado'ları aşamalı olarak emekli etmeyi planlıyor.
Airbus, konuyla ilgili yayınladığı basın bülteninde, halihazırda Almanya'nın hizmetinde olan Eurofighter sistemi sayısının artmasının destek hizmetleri ve eğitim maliyetleri açısından önemli oranda tasarruf sağlayacağını; aynı zamanda, Alman Silahlı Kuvvetleri içindeki saatlik uçuş maliyetlerinin de azalacağını ifade etti.
Bundeswehr'in hizmetinde şu anda 130 adet Eurofighter ve 90 adet Tornado bulunuyor.
(C4Defence)
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