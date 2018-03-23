Airbus’tan bir günde iki A400M nakliye uçağı teslimatı Airbus, ilk kez iki adet A400M yeni nesil nakliye uçağını bir gün içinde iki farklı ülkeye teslim etti. Şirket, 20 Mart tarihinde Almanya ve Fransa'yı temsil eden A400M programı yöneticilerine Avrupalı Ortak Silahlanma İşbirliği Teşkilatı (OCCAR) adına Sevilla, İspanya’da düzenlen bir tören ile uçak teslimatlarını gerçekleştirdi.