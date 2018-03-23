Airbus’tan bir günde iki A400M nakliye uçağı teslimatı
Airbus, ilk kez iki adet A400M yeni nesil nakliye uçağını bir gün içinde iki farklı ülkeye teslim etti. Şirket, 20 Mart tarihinde Almanya ve Fransa'yı temsil eden A400M programı yöneticilerine Avrupalı Ortak Silahlanma İşbirliği Teşkilatı (OCCAR) adına Sevilla, İspanya’da düzenlen bir tören ile uçak teslimatlarını gerçekleştirdi.
OCCAR Direktörü Arturo Alfonso-Meiriño, “Teşkilatın önde gelen iki ülkesinin, aynı gün içinde hem de anlaşma imzasının 20. yıl dönümünde bu uçakları teslim aldığını görmek büyük bir mutluluk. Bu, OCCAR’ın A400M ekibinin son derece karmaşık olan bir programın yönetiminde yıllardır göstermiş olduğu etkin çalışmanın bir kanıtıdır” dedi. Uçaklar Alman ve Fransız Hava Kuvvetleri envanterine katıldı.
(C4Defence)
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