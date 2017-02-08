Akıllı telefon pazarında en çok kar eden marka belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Apple’ın 2016’nın son çeyreğindeki kazancı resmen açıklanmıştı. Bu sayede firmanın en çok satan ürününün iPhone olduğu bir kez daha kanıtlanmıştı. Öyle ki Apple, iPhone satışlarında yeni bir rekor kırmıştı. Ancak firmanın başarıları bununla sınırlı kalmadı. Canaccord Genuity‘nin raporuna göre Apple akıllı telefon pazarındaki kar pastasından yüzde 92‘lik kocaman bir dilim aldı. Böylece akıllı telefon sektöründeki rekorunu kimselere kaptırmadı. Kar kısmını bir kenara bırakıp satış pastasına baktığımızda iPhone’ların payının yüzde 18 olduğunu görüyoruz.

Peki akıllı telefon pazarındaki diğer firmalar ne durumda? Apple’ın ardından yüzde 9’luk kar payı ile Samsung geliyor. Onu Sony ve BlackBerry yüzde 1’den de az bir kar payı ile takip ediyor. Microsoft ve LG gibi üreticiler ise kar elde edemediğinden listede yer almıyor.

Elbette bu noktada değinmekte yarar var ki, Apple’ın bu kazancında Samsung’un payı da büyük. Bildiğiniz gibi Galaxy Note7 pilinin patlaması büyük sıkıntılar yarattı. Bu da Samsung’un akıllı telefon sektöründeki kazancının ciddi bir biçimde düşmesine neden oldu. Ancak Apple’ın bu seri galibiyeti uzun sürmeyecek gibi görünüyor. Kanadalı analist T. Michael Walkley‘e göre iPhone satışları yakında bir duraksama dönemine girecek. Ardından iPhone 8‘in tanıtılmasıyla tekrar yükselişe geçmesi söz konusu olacak.