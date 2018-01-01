Alibaba trilyon dolarlık ilk internet şirketi olabilir

Geride bıraktığımız 2017 yılı, teknoloji devleri için finansal açıdan oldukça başarılı geçti. Borsada işlem gören ve piyasa değerine göre sıralandığında üst sıralarda yer alan şirketlerin 2017'nin başındaki ve sonundaki piyasa değerlerine baktığımızda bu başarıyı çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Apple, Amazon, Google ve Facebook gibi şirketlerin piyasa değerlerinin yıl içinde yüzlerce milyar dolar artması, yakın zamanda halka açık ilk trilyon dolarlık şirketi görebileceğimizi işaret ediyor. Piyasa araştırma ve analiz şirketi MKM Partners'a göre ise trilyon dolarlık ilk internet şirketi Çin'den çıkabilir.

Mevcut piyasa yapısının(piyasalardaki yükselişin) devam etmesi halinde önümüzdeki 3 yıl içinde pek çok şirketin 1 trilyon dolar barajını aşacağını düşünen MKM'nin beklentisi 6 şirket üzerinde yoğunlaşmış durumda: Apple, Google, Amazon, Facebook , Tencent ve Alibaba. Halihazırda 870 milyar dolar piyasa değerine sahip olan Apple'ın, ilk trilyon dolarlık şirket olacağı zaten uzun bir süredir konuşuluyordu. MKM de bu tahminlerin 2019 yılında gerçekleşebileceğini belirtiyor.

Alibaba İlk Sırada

MKM'nin raporunda dikkat çeken nokta internet devleri arasında önceliği Alibaba'ya vermiş olması. Halihazırda 442 milyar dolar piyasa değerine sahip olan Alibaba; Amazon'un(563 milyar dolar), Facebook'un(512 milyar dolar) ve Tencent'in(486 milyar dolar) gerisinde. Şirketin 2017 yılı boyunca kıyasıya rekabet ettiği Amazon, 2017 yılı içinde piyasa değerini neredeyse 5 katına çıkarmış olmanın da verdiği güç ile 1 trilyon dolar değerine ulaşan ilk internet devi olma yolunda ilerliyor. MKM ise Çin pazarının getirdiği avantajların yarışı Alibaba lehine çevirebileceğini işaret ediyor.

Çin'deki online alışverişin ABD'dekine kıyasla iki kat daha hızlı büyüdüğünü vurgulayan MKM, Alibaba'nın para kazanma oranının Amazon'dan çok daha yüksek olduğunu da ekliyor. 2017'nin önemli alışveriş günlerindeki satış rakamlarında da bu fark belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. 11 Kasım tarihinde kutlanan Bekarlar Günü'nde Alibaba 17.8 milyar dolarlık satış yaparken Amazon'un en fazla kazandığı gün ise 23 Kasım tarihindeki Black Friday olarak da bilinen alışveriş çılgınlığının yaşandığı gün olmuş ve Amazon 24 saatte 5 milyar dolarlık satış yapmıştı.

Donanım Haber'de yer alan bilgiye göre, MKM'nin öngörüsü gerçeğe dönüşür mü bunu ilerleyen dönemlerde şirketlerin piyasa değerlerindeki değişimleri inceleyerek görebileceğiz ancak görünen o ki Alibaba ile Amazon arasındaki sıkı rekabet bu yıl da devam edecek.