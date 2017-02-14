Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Teknoloji

Almanlardan tarihi rekor

Almanya’da 2016 yılında WhatsApp ve Messenger gibi haberleşme sistemlerine rağmen bir yılda 680 milyar mail yollanarak tarihi bir rekor kırıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 2015 yılında yaklaşık 600 milyar mail yollayan Almanlar 2016'da 80 milyar daha fazla mail yolladı. Alman medyası  bu durumu, WhatsApp ve Messenger gibi haberleşme sistemlerine rağmen yüksek derecede elektronik posta yollayan  Almanların bilgisayarla barışması olarak değerlendirdi.  

Almanlardaki elektronik ortamdaki yazışmaların paralelinde bilgisayar yoluyla yapılan alışveriş oralarının da aynı derecede artış gösterdiği kaydedildi. Federal İstatistik Dairesi açıklanan mail rakamlarına Spam mesajlar dahil edilmediğini duyurdu.  E-posta servis sağlayıcıları, 2017 yılında yüzde 17'lik bur büyüme beklediklerini açıkladı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hırsızlara tedbir amacıyla iş yerine bağladığı köpeği de çalındı

Hırsızlara tedbir amacıyla iş yerine bağladığı köpeği de çalındı

7 yıldır engelli eşini hem 'gönlünde' hem de 'sırtında' taşıyor

7 yıldır engelli eşini hem 'gönlünde' hem de 'sırtında' taşıyor

Askeri kamuflaj teknikleri

Askeri kamuflaj teknikleri

Dünyanın ilk uçan arabasının satışları başladı

Dünyanın ilk uçan arabasının satışları başladı

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Galatasaray'da Riekerink dönemi sona erdi! Özbek açıkladı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA