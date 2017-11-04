Almanya ABD’nin casusluk faaliyetlerini soruşturmaktan vazgeçti

Söz konusu karar, delil yetersizliğine bağlandı. Almanya’ın soruşturmayı durdurma kararı, Eski CIA Analisti Edward Snowden’ın ABD Ulusal Güvenlik Teşkilatı’nı (NSA) Almanya Başbakanı Angela Merkel’inki başta olmak üzere ülkede birçok telefon dinlemesi yaptığı yönünde suçlamalarda bulunmasından 4 yıl sonra geldi.

Karlsruhe’deki Alman Federal Başsavcılığı yetkilileri, ABD’nin takip tekniklerinin Alman istihbarat ajanları tarafından bilinmesine rağmen bunların Almanya aleyhine kullanılıp kullanılmadığına dair ellerinde kanıt olmadığını ifade etti.

Edward Snowden, 2013’te sızdırdığı belgelerle ABD’nin dünya genelindeki dinleme faaliyetlerini ortaya çıkarmıştı. Buna göre NSA’nın Alman vatandaşlarını ve başta Başbakan Angela Merkel olmak üzere bazı siyasetçileri dinlediği iddia edilmişti.

Siber Bülten'de yer alan habere göre, 2015’te ortaya atılan bir başka iddia da Alman dış istihbarat biriminin NSA’ya Avrupalı şirketleri ve politikacıları gizlice dinlemesine yardımcı olduğu yönündeydi. İddialar, Nazi ve Doğu Almanya döneminde dinleme ve gözetleme faaliyetlerinden oldukça çekmiş olan Alman halkını şok etmişti.