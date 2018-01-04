Almanya sosyal medya kurallarını sıkılaştırdı

Almanya’daki yeni kurallar, sosyal medya servislerinin nefret söylemi içeren mesajları şikayetten sonra 24 saat içinde kaldırmasını öngörüyor. Aksi halde ilgili sosyal medya servisi ağır cezalarla karşı karşıya kalacak. Paylaşımları zamanında kaldırmayan veya kaldıramayan sosyal medya servislerine verilecek cezaların boyutu 50 milyon Euro’ya kadar büyüyebilecek.

TechInside'da yer alan habere göre, 1 Ocak’tan itibaren uygulamaya giren yeni kuralların ilk kurbanları ise Facebook ve Twitter oldu. Ülkedeki aşırı sağcı partinin üyelerinden politikacı Beatrix von Storch’un Facebook ve Twitter’da yayınladığı ve Müslümanları aşağılayan paylaşımın 24 saat içinde silinmemesi nedeniyle şimdi iki sosyal medya servisine ağır bir ceza verilmesi gündemde.