Altay tankı güç grubu geliştirme projesi teklif veren firmalar belli oldu
Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM), Altay tankı güç grubu geliştirme projesi için son teklif tarihi 22 Aralık olan bir ihale açmıştı. İhaleye teklif veren firmalat belli oldu.
- star.com.tr
Altay tankı güç grubu geliştirme projesi kapsamında teklif veren firmalar:
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