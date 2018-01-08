Altay tankı güç grubu geliştirme projesi teklif veren firmalar belli oldu Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM), Altay tankı güç grubu geliştirme projesi için son teklif tarihi 22 Aralık olan bir ihale açmıştı. İhaleye teklif veren firmalat belli oldu.