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Amerika SPK'sından Bitcoin uyarısı: Uyanık olun

ABD sermaye piyasası düzenleyici kurumu SEC, yatırımcıları 'Bitcoin' gibi kripto para birimleri konusunda uyanık olmaları yönünde uyardı.

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ABD sermaye piyasası düzenleyici kurumu, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yatırımcılarını "Bitcoin" gibi kripto para birimleri konusunda ihtiyatlı olmaları gerektiği konusunda uyardı.
 
AB üyesi bazı ülkelerin de benzer açıklamalar yaptığı biliniyor. SEC, bu konuda Amerika'da da benzer bir uyarıda bulunarak dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
 
SEC, eyalet ve federal düzenleyicilerin kara para aklama gibi yasa dışı zararları telafi edemeyeceğine dikkat çekiyor. Kripto para arzları (ICO'lar) ve diğer kripto para birimi yatırımlarını eyalet ve federal yasalarının takip edemediğinin altı çiziliyor.
 
Teknolojioku'nun haberine göre, SEC yetkilileri "SEC ve devlet menkul kıymet düzenleyicileri ihlalleri takip ediyorlar. Fakat yine de, para kaybederseniz çabalarımızın yatırımınızın iyileştirilmesine neden olmayacağına dair önemli bir risk bulunuyor" açıklamasında bulundu.

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