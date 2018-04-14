Amerikalı Facebook kullanıcılarının yüzde 9’u hesaplarını sildi

Veri skandalı sonrası ABD Kongresi’nde iki gün boyunca senatörlerin ve vekillerin sorularını yanıtlayan Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, dünyanın en büyük sosyal ağının veri toplama, koruma ve gizliliği konusundaki bilinmeyen birçok pratiğini ilk kez açıkladı.

Facebook veri gizliliği konusunda hem kullanıcıların hem de resmi mercilerin eleştirileri altındayken, kullanıcılara Facebook hesaplarını silmelerini söyleyen #DeleteFacebook isimli bir kampanya başlatıldı. Bu kampanyaya bugüne kadar aralarında bir Facebook şirketi olan WhatsApp’ın eş kurucusu Brian Acton ile Apple’ın eş kurucusu Steve Wozniak gibi ünlüler de katıldı.

Mark Zuckerberg daha önce sosyal ağın DeleteFacebook kampanyası sonucu önemli ölçüde bir kullanıcı düşüşü yaşamadığını açıklamıştı. Ancak Creative Strategeis tarafından gerçekleştirilen bir anket çalışması, bunun aksini gösterdi.

Anket çalışmasına göre, Amerikalı Facebook kullanıcılarının yüzde 9’u sosyal ağ hesaplarını silmiş durumda.

Facebook’un ABD’de 214 milyon kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor ve bunların yüzde 9’u 19,2 milyon kullanıcıya denk geliyor. 20 milyon kullanıcının yalnızca birkaç haftalık süreçte hesaplarını silmesi ise Facebook yönetimine önemli bir mesaj niteliği taşıyor.

Facebook’un kullanıcı tabanı ve aktif kullanıcı sayısının aldığı son durumu en doğru şekilde görmek için şirketin çeyrek sonuçlarını açıklamasını beklemek gerekecek.

(Haber Türk)