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Amerikan Kara Kuvvetleri Yüksek Enerji Lazer Taktik Araç Prototipi geliştirme sürecinin bir sonraki safhasına geçiyor

Amerikan Kara Kuvvetleri, Dynetics ve Lockheed Martin ile 10 milyon Amerikan Doları tutarında anlaşma imzaladı. Anlaşma ile firmalar, HEL TVD (High Energy Laser Tactical Vehicle Demonstrator / Yüksek Enerji Lazer Taktik Araç Prototipi) geliştirme sürecinin bir sonraki safhasına geçecek.

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HEL TVD Programı ile 100 kW sınıfı bir lazer silah sistemi geliştirilmesi hedefleniyor. Bu bağlamda ilk faz geride bırakıldı ve Lockheed Martin, Sistem Gereksinim Raporu’nu tamamladı. Bir sonraki safha olan tasarım değerlendirme fazı ise Ocak 2019’da başlayacak.
 
Düşmanın topçu, havan ve insansız hava sistemlerine karşı kullanılması hedeflenen HEL TVD Sistemi, FMTV kamyona monteli olarak testlere alınacak. 2022 yılında New Mexico’da bulunan White Sands Test Alanı’nda  başlanması planlanan testlerin ardından Dynetics ve Lockheed Martin sistemlerinin performansları gözden geçirilecek ve sistemlerden bir tanesi seçilerek, Amerikan Kara Kuvvetleri envanterindeki FMTV kamyonlarına entegre edilerek kullanıma alınacak.
 
 
(C4Defence)

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