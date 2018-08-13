Amerikan Kara Kuvvetleri Yüksek Enerji Lazer Taktik Araç Prototipi geliştirme sürecinin bir sonraki safhasına geçiyor

HEL TVD Programı ile 100 kW sınıfı bir lazer silah sistemi geliştirilmesi hedefleniyor. Bu bağlamda ilk faz geride bırakıldı ve Lockheed Martin, Sistem Gereksinim Raporu’nu tamamladı. Bir sonraki safha olan tasarım değerlendirme fazı ise Ocak 2019’da başlayacak.

Düşmanın topçu, havan ve insansız hava sistemlerine karşı kullanılması hedeflenen HEL TVD Sistemi, FMTV kamyona monteli olarak testlere alınacak. 2022 yılında New Mexico’da bulunan White Sands Test Alanı’nda başlanması planlanan testlerin ardından Dynetics ve Lockheed Martin sistemlerinin performansları gözden geçirilecek ve sistemlerden bir tanesi seçilerek, Amerikan Kara Kuvvetleri envanterindeki FMTV kamyonlarına entegre edilerek kullanıma alınacak.

(C4Defence)