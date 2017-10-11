Anadolu online alışverişi sevdi

E-ticaretin en yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir, alışveriş sepeti ortalamasında Gaziantep’in başı çektiği birçok Anadolu kentinin gerisinde kaldı. TÜSİAD’ın E-Ticaret Raporu’nda yer alan Insider’in araştırmasına göre, 81 il arasında en yüksek sepet ortalamasına 143.07 lira ile Gaziantep sahip. Gaziantep’i 127.72 liralık ortalamayla Ardahan, 125.09 lira ile de Siirt izliyor.

İSTANBUL DÖRDÜNCÜ

Türkiye’deki online alışverişin üçte birinin yapıldığı İstanbul ise 118.82 liralık sepet ortalamasıyla, bu üç ilin ardından dördüncü sırada yer aldı. Bingöl 118.19 TL, Kahramanmaraş 113.96 TL, Bitlis 112.78 TL, Muğla 111.08 TL, Afyonkarahisar 110.22 TL ve Rize 110.09 TL en yüksek sepet ortalamasına sahip ilk 10 il içinde yer alırken, İzmir 109.19 liralık, Ankara ise 109.16 liralık sepet ortalamasıyla listeye 13 ve 14’üncü sıradan girebildi. Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, Insider’in araştırmasının Avantajix datalarıyla da örtüştüğünü belirterek “Ayrıca bizim datalarımıza göre Türkiye’deki online alışverişin yüzde 34.33’ü İstanbul’da, yüzde 18.02’si Ankara’da, yüzde 8.76’sı da İzmir’de yapılıyor. Üç büyük il yüzde 60’lık paya sahip olsa da Anadolu’da e-ticaret her geçen gün yaygınlaşıyor.

Önceleri 3 büyük ille sınırlı olan e-ticaretin tüm Anadolu’ya yayılmasına olanak sağladı” dedi. Kayral “Eskiden küçük Anadolu kentlerinde yaşayanlar, bulamadıkları ürünleri almak için büyük kentlere, köydekiler ise il merkezine giderdi. Her eve internetin girmesiyle bu tür alışveriş turları azaldı” diye konuştu.