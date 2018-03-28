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Analistlere göre dünyanın ilk 1 trilyon dolarlık şirket o olabilir!

Analistlere göre dünyanın ilk 1 trilyon dolarlık şirketi Microsoft olacak. İşte detaylar.

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Dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden Morgan Stanley, açık bulut hizmetine artan ilginin Microsoft'u dünyanın ilk 1 trilyon dolar değere ulaşan şirketine dönüştüreceğini tahmin ediyor.

Morgan Stanley analistlerinden Keith Weiss, Microsoft'un hisse başına fiyat hedefini 110 dolardan 130 dolar yükselterek, şirketin 1 trilyon dolar değere ulaşacağını iddia etti.

Microsoft hisseleri haftaya 94 dolar seviyesinde bir başlangıç yaptı. Şirketin mevcut piyasa değeri ise 722 milyar dolar civarında.

Henüz dünyadaki hiçbir şirket 1 trilyon dolar değerlemeye ulaşamazken, analistler çoğunlukla bunu Apple ile Google arasında bir yarış olarak görüyordu. Öte yandan son dönemde Amazon'un da ismi bu ikiliyle anılmaya başlanmıştı.

Weiss'a göre Microsoft açık bulut işini büyütmeye devam eder ve kâr marjını yükseltirse önümüzdeki 12 ay içerisinde dünyanın ilk 1 trilyon dolarlık şirketi olmayı başaracak.

Microsoft, açık bulut ürünü Azure'un 2017 yılında yüzde 98 gelir artışı yaşadığını ve bu ürün ile Office 365'in de içerisinde bulunduğu bulut departmanının değerinin 5,3 milyar dolara yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: Habertürk

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