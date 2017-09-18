Android telefonlarının arıza oranı iPhone'lardan iki kat daha fazla

Blancco Technology Group tarafından yapılan açıklamaya göre Android cihazlar, 2017 yılının ikinci çeyreğinde iPhone'a göre iki kat daha fazla problem yaşattı.

İkinci Çeyrek 2017 Mobil Cihaz Performansı ve sağlık Durumu raporuna göre, önceki çeyreğin Android cihazının arıza oranı, dünya genelinde yüzde 25'e ulaşırken, iOS cihazının arıza oranı yüzde 12 oranında azaldı. Endişe verici yüzde 58'lik arıza oranının bir kısmı geçen yılki aynı rapordan.

Blancco'nun son raporu Sasung'un 2017 yılının ikinci çeyreğinde en yüksek başarısızlık oranına (% 61) sahip olduğu gösteriyor. LG, % 11 başarısızlık oranı ile ikinci sırada, Sony cihazlarında 6 % başarısızlık oranı, ZTE cihazları % 5, Sharp % 3 ve nihayet Kyocera % 2 orana sahip. Tüm Samsung cihazları arasında Galaxy S7'nin en yüksek arıza oranı tespit edildi.

Android telefonlarda sorun çoğunlukla pil şarjı ve ekran kilidi ile ilgiliydi. Pil şarj sorunları, ikinci çeyrekte dünyadaki Android kullanıcılarının % 11'i tarafından bildirildi. Telefon ekranı kilidi, Asya'daki cihazların % 7'sinde bir sorun olarak ortaya çıktı.

Ayrıca rapor, tüm iPhone'larda iPhone 6, iPhone 6 ve iPhone 7'nin en yüksek başarısızlık oranına sahip olduğunu iddia ediyor. iPhone 6, % 26'lık bir başarısızlık oranına sahip. Ardından % 11'le iPhone 6'lar ve % 7 ile iPhone 7 geliyor.

Kullanıcılar iPhone 6'larla ilgili olarak dokunmatik ekranın çalışmamaya başladığını ancak daha sonrasında çalıştığını bildirdi. Dokunmatik ekranın bu süre zarfında daha az tepki verdiğine dair diğer şikâyetler de vardı. Artan şikâyetler nedeniyle, Apple bu sorunları çözmekten başka çaresi kalmadı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Blancco birinci taraf ve üçüncü taraf konularının geniş bir yelpazesini kapsamak için "başarısızlık" terimini kullanıyor. Arızalar, Wi-Fi bağlantı sorunları ve kulaklık setindeki arızalardan telefonun yeniden başlatılmasına, üçüncü tarafların uygulama çökmelerine ve daha pek çok şeye bağlı olabilir. Başarısızlık oranları çeyrekten çeyreğe çalkantılı olabilir, ancak Apple şimdiye kadarki en iyi numaralarından bazılarını yayınlamış görünüyor.

iPhone X'in piyasaya sürülmesinin, gelecek aylarda başarısızlık oranını nasıl etkilediğini görmek ilginç olacak.