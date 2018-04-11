'ANKA, İHA ve SİHA'lar yüzde 95 yerlilik oranına ulaştı'

Kayseri'de, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), Erciyes Üniversitesi ve Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı iş birliğiyle "Savunma Sanayi Çalıştayı" düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen çalıştayda, ülke genelindeki savunma sanayisinde üretim yapan firmalar ile üretim potansiyeli bulunan sanayiciler ve akademisyenler bir araya geldi.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, çalıştayın açılışında, sanayi ile üniversite arasında güzel bir çalışma yapıldığını, tüm alanlarda yerli ve milli olmanın Türkiye'nin hedefi olduğunu söyledi.

SSM İnsansız ve Akıllı Sistemler Daire Başkanı Gökhan Uçar, son zamanlarda yapılan operasyonlarda, Müsteşarlığın yaklaşık 30 yıllık emek ve çabasının boşa gitmediğini herkesin gördüğünü söyledi.

"Afrin'de kullanılan teçhizatın çok büyük oranı milli ve yerli"

Uçar, çeşitli konularda araştırmaların devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Afrin'de gördüğünüz gibi alanda kullanılan teçhizatın çok büyük oranı milli ve yerli sistemlerimizden oluştu. TAI ve BAYKAR firmalarının ANKA, İHA ve SİHA'ları yüzde 95 seviyesinde yerlilik oranına ulaşmış durumda. Motorundan kamerasına, alıcı vericisinden gövdesine tamamen millileşti. Ülkemiz güçlü ve ayakları sağlam bir şekilde yere basıyor. Korkacak değil, korkulacak bir ülke olduk. Biz, 2017 yılında ROBOİK 2017 İnsansız ve Otonom Kara Araçları Tasarım Yarışması düzenledik. Burada hedefimiz, Türkiye'de farkındalık sağlamak ve becerikli insanları sanayici ile buluşturmaktı. 2018 yılında bunu tekrarlamak istiyoruz."

SSM Motor ve Güç Aktarma Sistemleri Daire Başkanı Ata Şenlikçi de birlikte çalışmanın önemine değinerek, "Burada çok güzel kuluçka gibi gelişmiş işletmeler var. Ankara merkez olmakla beraber Ankara'nın arka tarafının buralar olması gerekiyor. Buralarda çok ciddi alt yetenekler var." dedi.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Türkiye'nin coğrafi konumunun NATO'nun açıkladığı 16 risk bölgesinden 13'üyle çevrelendiğini, ülke olarak milli savunmanın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin Kilci ise Kayseri'de makine imalatı ve metal sektöründe yeni yatırımların yapıldığını, bunların teknoloji ile buluşması gerektiğini ifade etti.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven de Türk savunma sanayisinin son yıllarda yaptığı atakla birçok alanda başarılı projeler gerçekleştirdiğini kaydetti.

Program, Erciyes Üniversitesi ve ASPİLSAN Enerji AŞ arasında imzalanan "Üniversite Sanayi İşbirliği Ar-Ge Proje İmza Töreni" ile sona erdi.