ANKA’nın yerli motoru testleri tamamldı, teslime gün sayıyor

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile TEI arasında 27 Aralık 2012 tarihinde imzalanan proje, MALE sınıfı insansız hava araçlarında kullanılmak üzere üstün teknik özelliklere sahip bir turbodizel havacılık motorunun yurtiçi imkânlar ile geliştirilmesini kapsamaktaydı.

Proje çerçevesinde önce motor geliştirildi, ardından ANKA’nın uçacağı atmosfer şartları yerde yaratıldı ve motor denendi. Denemelere göre 2.1 litre hacme sahip dizel motor, 2300 devirde 0 - 20 bin feet (yaklaşık 6 bin 600 metre) irtifa arasında 170 beygir güç üretti. Oksijen miktarı azaldığı için motor gücünün düşmeye başladığı irtifa beklendiği üzere 20 bin feet oldu. Motor, 30 bin feet irtifada 130 beygir güç üretti. Şu anda ANKA’da kullanılan mevcut motor ise 0 -11 bin feet irtifa arasında 155 beygir güç üretiyor. Bu karşılaştırma ile TEI’nin motoru için kritik irtifa kullanımda olandan iki kat yüksekte gerçekleşiyor. 30 bin feet irtifada ise mevcut motorun ürettiğinin yarısı kadar fazla güç üretirken yakıtı yüzde 10- 11 daha ekonomik tüketiyor. TEI’nin motoru mevcut motordan 5 kg daha ağır ancak uçuş performansı ile bu ağırlığın fazlası gücü sağladığı için ağırlık güç oranı da düzeliyor. Mevcut motor 30 bin feet irtifaya zorlanarak çıkarken geliştirilen motor 30 bin irtifada kalmıyor, 40 bin feet irtifaya daha daha kolay çıkıyor. Bu durumda ANKA, 40 bin feet irtifaya (yaklaşık 13 bin 300 metre) çıkabilecek motora sahip olacak.

Motorun geliştirme çalışmaları tamamlandı ancak olgunlaştırma testleri devam ediyor. Motor, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin yer alacağı tören ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ/TAI)’ye teslim edilecek. Bunun ardından motorun ANKA platformuna entegrasyonu başlayacak. Araç entegrasyonu başlayıncaya kadar yeterince test edilmiş olacak. Motorun kalifikasyon ve sivil sertifikasyonu 2018 yılı içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

C4 Defence'nin haberine göre, proje kapsamında Türkiye ilk defa EASA CS-E temelinde Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu ve EASA Part 21 temelinde Tasarım Organizasyonu Yeterlilik Onayı alacak.