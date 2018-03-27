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Anka'ya yerli otomatik iniş Meteksan'dan

Meteksan Savunma, resmi Twitter hesabından, insansız hava araçlarının otomatik kalkış ve iniş sistemlerine radar teknolojisi kullanarak hassas konum bilgisi sağlayan ve ilk kez milli olarak geliştirilen Otomatik Kalkış ve İniş Sistemi’nin (OKİS'in) kabul testlerinin ANKA İHA platformu üzerinde başarı ile tamamlandığını duyurdu.

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Radar teknolojileri tabanlı sistem, transponder ve antenden oluşan hava birimi aracılığı ile İHA’nın üç boyutlu bilgilerini İHA Yer Kontrol İstasyonu’na göndererek, platformların kalkış ve inişlerini kullanıcıdan bağımsız, tamamen otomatik olarak yapmasını sağlıyor. 
 
 

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