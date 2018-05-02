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'app' alan adı uzantılı siteler geliyor

Google’ın ” .app ” alan adı uzantısına sahip olabilmek için 25 milyon dolar ödemesinin üzerinden üç yıl geçerken, nihayet bu uzantı kullanıma sunuluyor.

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.app ile biten alan adlarını erken erişim kapsamında 7 Mayıs’tan itibaren Google üzerinden kayıt altına almak mümkün hale geliyor. 8 Mayıs tarihinden itibaren ise diğer alan adı kayıt şirketleri de kullanıcılara hizmet sunmaya başlayacak.
 
app alan adı uzantılı siteler geliyor
Üst seviye alan adları kategorisinde yer alan bu uzantı, akıllarda uygulamaları çağrıştırması nedeniyle yıllardır talep ediliyordu. Uygulama geliştiricileri ve diğer teknoloji şirketlerin alan adlarını kayıt etmek için şimdiden sıraya girdiği .app uzantısı ” .com ” alan adlarına kıyasla hatırlanması kolay bir alternatif.
 
.app için HTTPS şifreleme zorunluluğu bulunuyor. Bu nedenle bu uzantının kullanılacağı sitelerin HTTPS’e geçiş yapması gerekiyor. Mozilla’nın verilerine göre, internetin yaklaşık yüzde 32’lik kısmı HTTPS ile şifrelenmemiş durumda.
 
Bu zorunluluk ile genellikle uygulama sayfalarından oluşması beklenilen .app uzantılı sitelerin, kötü amaçlı yazılımlara, internet servis sağlayıcılarının girişimlerine ve açık Wi-Fi ağlarında casusluğa karşı korunması sağlanacak.
 
Google, HTTPS’in en büyük savunucuları arasında yer alıyor. Bu konuda birçok farklı karara imza atan Google, popüler internet tarayıcısı Chrome’un 68. sürümü ile birlikte HTTPS olmayan siteleri güvensiz olarak göstereceğini açıkladı.
 
(ShiftdeIete)

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