Apple, 6. nesil iPod nano'dan desteğini çekti

30 Ağustos'ta Apple, altıncı nesil Apple iPod nano'yu "eski ve eskimiş ürünler" listesine resmen ekledi. Başka bir deyişle, söz konusu cihaz artık Apple tarafından desteklenmeyecek. Bu konuyla ilgili Apple Store'a ve yetkili servis merkezlerine yazılı bir not gönderildi. Apple cihazı, Eylül 2010'da ürünü piyasaya sürmüş ve iki yıl sonra satışını durdurmuştu. Genellikle Apple, satışını durdurduğu cihaza ek 5 yıl daha destek oluyor. Zaten bu da 2017 yılına denk geliyordu.

Altıncı nesil iPod nano, kare tasarımı ve küçük boyutuyla dikkat çekmişti. Bu özel model, beşinci nesil modelden tıklama tekerleği, video kamera ve bir hoparlörü kaldırmıştı. Bunun yerine, daha yeni bir dokunmatik ekran eklemişti.

Bu arada ABD'de bazı eyaletler, Apple'ın cihaza Eylül 2019'a kadar hizmet vermeye devam etmesini şart koşuyor. Kaliforniya'da yaşıyorsanız, 2 yıl daha cihazınız için destek alabilirsiniz. (Tekno Kulis)