Apple, Apple Music'in baş mimarını kaybediyor

Jimmy Iovine'ın Apple'dan ayrıldığı iddialarıyla ilgili söylenti ilk olarak müzik söylenti sitesi Hits Daily Double'da ortaya çıktı. Ancak bu olaydan kısa süre sonra Billboard , kaynaklarının haberi doğruladığını açıkladı.Kaynak: Apple yaprak dökümü yaşanıyor!

Billboard'a göre, Iovine'in işten ayrılışı, Apple'dan elde ettiği hisse senetlerini haketmesinden sonra gerçekleşecek. Yani Iovine, Beats satışından elde ettiği son komisyonu Ağustos ayında alacak ve Apple ile yollarını ayıracak.

Jimmy Iovine hatırlayacağınız üzere Apple Music ekibine 2014 yılında geri dönmüştü. Iovine bu süreçte , Beats Electronics ve Beats Music servisinin satın alınmasında büyük rol oynamıştı.

Iovine'ın Apple'dan ayrılmasının ardından yerine kimin geçeceği henüz bilinmiyor.Kaynak: Apple yaprak dökümü yaşanıyor!