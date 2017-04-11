Apple artık dünyanın en iyi markası değil

Geçtiğimiz ay müşteri memnuniyeti açısından Apple’ın bir numara olduğunu belirten LaptopMag, şimdi de 2017 yılının en iyi ve en kötü dizüstü bilgisayar markalarını açıkladı. LaptopMag’e göre bu yılın en popüler dizüstü bilgisayar markası Lenovo.

Listenin en üst sırasında yer alan Lenovo’yu ikinci sırada Asus ve üçüncü sırada Dell izliyor. Dördüncü sırada Acer karşımıza çıkarken Apple’ı listenin beşinci sırasında görüyoruz. 2010 yılından beri listenin zirvesinde olan Apple’ın bu yılın beşinci sıraya düşmesinde bilgisayarların ortalama performans sunmaları ve yüksek fiyatları gösteriliyor.

Bu arada Microsoft’un da listenin sonunda yer aldığını görmek de oldukça ilginç. LaptopMag’e göre Microsoft herhangi bir Surface bilgisayar piyasaya sürmediği ve piyasada çok daha iddialı ürünler yer aldığı için listenin en sonunda yer alıyor. Beşinci sırada karşımıza çıkan Apple’ı sırasıyla MSI, Razer ve Samsung’un takip ettiğini de söyleyelim. Apple’ın yeni piyasaya süreceği bilgisayarlarla üst sıraya tekrardan çıkıp çıkmayacağını ise zaman gösterecek.