Apple, BuddyBuild’i satın aldı

Uygulama geliştirme ekipleri için iş süreçlerinin devamlılığını sağlayan ve projelerin GitHub, GitLab ve BitBucket üzerinde yayınlanmasını sağlayan bir platform olarak hizmet veren BuddyBuild, Apple satın almasından sonra Android projelerine destek vermeyi keseceklerini de açıkladı. Apple daha önce benzer bir hizmet veren TestFlight platformunu da satın almıştı.

Apple uygulama geliştiricileri hedef alıyor

Apple’ın Xcode mühendislik ekibinin parçası olarak çalışmaya devam edecek olan BuddyBuild ekibi iOS geliştiricileri için yeni araçlar ve ara yüzler oluşturmaktan sorumlu olacak. Tech Inside