Apple, Çin ve Hindistan'da pazar payını kaybediyor

Apple'ın iPhone modeli, Asyalı tüketiciler arasında "sosyal statü sembolü" olarak görülmesine rağmen, Çinli üreticilerin daha uygun fiyat, yenilikçi dizayn ve güçlü donanımla sundukları modellerle rekabet etmekte zorlanıyor. Güney Koreli Samsung'un yanı sıra, Çinli Huawei, Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi markalar, Apple'a kıyasla hem daha ucuza, hem de aynı kaliteye sahip ürünler sunuyor.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, söz konusu markalar, dünyanın en büyük cep telefonu piyasası olan Çin'de ve en büyük ikinci cep telefonu pazarı Hindistan'da iPhone'a üstünlük sağlamış durumda.

- Çin'de payı yüzde 8'e düştü

Merkezi Hong Kong'da bulunan küresel endüstri analiz ve araştırma kuruluşu Counterpoint Research'in verilerine göre, Apple'ın Çin cep telefonu piyasasındaki payı yüzde 8'e kadar gerilemiş durumda.

Geçen yılın kasım ayında çıkardığı en son modeli iPhone X sayesinde Apple'ın Çin cep telefonu piyasasındaki payı 2017'nin dördüncü çeyreğinde yüzde 15 oldu. Ancak, söz konusu oran bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 13'e gerilerken, ikinci çeyrekte yüzde 8'e düştü. Böylece, Apple, Çin cep telefonu piyasasında ancak kendine beşinci sırada yer bulabildi.

Ülkenin cep telefonu piyasasının zirvesinde, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 20 olan pazar payını bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 22'ye, ikinci çeyreğinde ise 26'ya çıkaran Çinli Huawei firması yer alıyor. İkinci sırada ise, yılın nisan-haziran döneminde piyasa payını 19'a çıkaran ve yine bu ülkenin firması Oppo bulunuyor. İkinci çeyrekte yüzde 18 pazar payı yakalayan Çinli Vivo ülke piyasasında üçüncü sırada gelirken, bu firmayı yüzde 13 pazar payına sahip yine Çinli Xiaomi dördüncü olarak takip ediyor.

- Hindistan'da ilk 5'te yer alamadı

Verilere göre, Apple'ın iPhone modeli bu yılın ikinci çeyreğinde Hindistan'da ilk 5'te yer alamadı ve pazar payının büyük bölümünü Güney Koreli ve Çinli firmalara kaptırdı. Hindistan piyasasında, Güney Koreli teknoloji devi Samsung yüzde 29'luk payıyla zirvede yer alırken, bunu yüzde 28'lik payıyla Xiaomi ikinci sırada izliyor.Ülke pazarında yüzde 15'lik payıyla Vivo üçüncü sırada, yüzde 9'luk payıyla Oppo ise dördüncü sırada.

Yüzde 3'lük pazar payıyla Huawei ise Hindistan'da beşinci sırada kendine yer buluyor. Hindistan cep telefonu piyasasında yılın ikinci çeyreğinde Apple'ın pazar payı ise yüzde 1 seviyesinde.

Apple'ın Hindistan pazarındaki en büyük sorunlarından biri ise, ülkede ithal edilen cep telefonlarına yüzde 20 oranında koyulan gümrük vergisinin pahalı olan iPhone'un fiyatını daha da artırması olarak gösteriliyor. Geçen yıl Hindistan'da satılan cep telefonlarının yüzde 75'inin montajı yabancı firmalar tarafından bu ülkede yapılmıştı.

- Küresel piyasada üçüncülüğe düştü

Dünya genelinde Apple'ın cep telefonu satışları ise, Huawei firmasının atağından sonra, üçüncü sıraya geriledi. Merkezi ABD'de bulunan küresel araştırma ve danışmanlık firması Gartner'ın verilerine göre, bu yılın ikinci çeyreğinde dünya genelinde 72,3 milyon adet cep telefonu satan Samsung bu alanda zirvedeki yerini koruyor. Çin piyasasında en fazla paya sahip olan Huawei ise, bu yılın nisan-haziran döneminde dünya genelinde 49,8 milyon adet cep telefonu satışıyla ikinci sıraya yükseldi.

Huawei firmasının atağının ardından, Apple yılın ikinci çeyreğinde dünya çapında 44,7 milyon adet iPhone satışı gerçekleştirdi ve üçüncü sıraya geriledi.Apple'ı, söz konusu dönemde dünya genelinde 32,8 milyon adet telefon satan Xiaomi dördüncü, 28,5 milyon adet telefon satan Oppo ise beşinci sırada takip etti.

- En pahalısı iPhone

Söz konusu firmaların en öne çıkan, yani "amiral gemisi" olarak adlandırılan, modelleri göz önüne alındığında, küresel piyasada en pahalı telefonlar arasında Apple en üst sırada yer alıyor. Apple'ın en son modeli olan iPhone X 999 dolardan başlıyor ve bin 149 dolara kadar çıkabiliyor.

Samsung'un "Note 9" modeli 940 dolardan, "Galaxy S9 Plus" modeli ise 690 dolardan başlayan fiyatlarla elde edilebiliyor. Huawei'in meşhur Almanyalı Leica kamerasını barındıran "P20 Pro" modeli 750 dolara, "Mate 10 Pro" modeli ise 550 dolara satılıyor. Xiaomi'nin "Mi Mix 2S" modeli 450 dolardan piyasalarda bulunabiliyor.

Oppo'nun yüzde 93,8 ekran-kasa oranıyla öne çıkan, ön ve arka kameralarının kaydırılarak açılan "Find X" modeli ise 840 dolardan satın alınabiliyor.Vivo'nun yüzde 91,2 ekran-kasa oranına sahip ve kamerasının gizli yer aldığı "Nex" modeli ise 640 dolardan alıcı bulmakta. Apple'ın iPhone X modelinde ise ekran-kasa oranı yüzde 82 ile sınırlı kalıyor.