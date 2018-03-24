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Apple, gelecek hafta uygun fiyatlı bir iPad tanıtacak

Apple, gelecek hafta düzenleyeceği eğitim odaklı etkinlikte öğrencilerin kolaylıkla edinebileceği uygun fiyatlı bir iPad modeli tanıtacak.

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Apple, gelecek hafta salı günü ‘Öğretmenler ve öğrenciler için yaratıcı yeni fikirler’ temalı eğitim odaklı bir etkinlik düzenleyecek. Geçmiş söylentiler Apple’ın bu etkinlikte uygun fiyatlı bir MacBook tanıtacağını söylüyor olsa da Bloomberg’in haberine göre Apple, etkinlik sırasında yeni bir eğitim yazılımı ile birlikte uygun fiyatlı bir iPad tanıtacak.
 
Söylentiler, Apple’ın 250 dolarlık bir bütçe dostu iPad modeli piyasaya sunarak Google ve Microsoft’un liderliğini yaptığı eğitim pazarında hatırı sayılır bir pay edinmeyi planlıyor. Uygun fiyatlı bir iPad, okullarda eğitim materyali olarak kullanılabilir ve bu da Apple’ın eğitim pazarında tutunmasını sağlayabilir.
 
Uygun fiyatlı MacBook modeli hala geliştirme aşamasında. Bu nedenle Apple, muhtemelen MacBook Air'ı 1000 doların altında fiyat etiketi ile satışa sunacak. Şu anda satışta olan MacBook Air 2010 yılından bu yana ciddi bir iyileştirme almamış olmasına rağmen 999 dolarlık fiyata sahip.
 
(Webtekno)

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