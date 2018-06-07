Apple Haritalar şimdi web için geliyor
Apple'ın çevrimiçi harita hizmeti Apple Haritalar, WWDC adlı geliştiriciler konferansındaki açıklamayla geliştiricilere web üzerinden açılabilecek. Bu sayede web tabanlı haritalar da yakında karşımızda olacak
Apple, bundan önce iCloud'un iPhone'umu Bul ya da Apple Store sitelerinde kendi haritalarını kullanıyordu. Ancak Google, Bing ya da Yandex'in harita hizmetleri gibi web tarayıcıdan Apple Haritalar açabilmek mümkün değil.
Apple Maps'e yeni gelen gömme (embed) desteği sayesinde, geliştiriciler web sitelerinde haritadaki bir bölgeyi ya da yeri işaretleyerek ziyaretçilere gösterebilecekler. Dokunmatik ekranda kullandığımız parmakla zum, sokak görünümü, uygu dörünümü, harita çevirme gibi işlevlerin de yer alacağı hizmet, ne yazık ki Apple Haritalar'a web üzerinden, kendi internet adresinden erişim sağlamıyor.
Apple bu konuda bir adım atarsa, belki halen rakiplerini bu alanda yakalayabilir.
(Haber Türk)
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