Apple ile Qualcomm'un savaşı MediaTek'e yarayacak

Ancak, Apple’ın Qualcomm ile olan ticari ilişkilerini askıya almasıyla birlikte neredeyse bütün yükü Intel sırtlanmak zorunda kaldı. Teknoloji devinin iPhone için oldukça kritik öneme sahip olan modemler konusunda tek bir üreticiye bağlı kalmak istemediği daha önce dile getirilmişti.

Yeni iPhone X, MediaTek yongalar ile birlikte gelecek

Apple’ın siparişlerinin yüzde 50’sini Qualcomm’dan Intel’e aktardığı ve bu nedenle daha hızlı LTE yongalarına sahip olan iPhone modellerini geliştirmesine imkan tanıyacak yeni ortaklar bulması gerektiği belirtiliyor.

Apple’ın Qualcomm’dan uzaklaşması halinde yeni modellerinde yeterli bağlantı hızları sunamayacağı iddia edilirken, son dönemde birçok firma ile görüşme sağlayan Apple’ın, gelecek yıl tanıtacağı yeni modellerinde MediaTek üretimi yongalara yer vereceği iddia ediliyor.

ShiftdeIete'ın haberine göre, bu Apple’ın MediaTek ile çalışmayı planladığına dair ilk iddia değil. Ancak, MediaTek’in agresif fiyatlandırma stratejisinin Apple’ın, tercihini bu yönde kullanması konusunda büyük bir avantaj sağlayacağı düşünülüyor.