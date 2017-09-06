Apple, iOS 11 özelliklerini iOS 10 kullanıcılarına tanıtmaya başladı

Kullanıcılar yeni özelliklerin bazılarını önizlemek için İpuçları uygulamasını kullanabilir. Apple, yeni Denetim Merkezi’ni, Araba Kullanırken Rahatsız Etme, yeni Dosyalar uygulamasını ve daha fazlası hakkında ipuçlarını uygulaması aracılığıyla şu anda iOS 10 kullanıcılarına gösteriyor.

Apple, henüz yayınlanmamış bir yazılım güncellemesi için gönderdiği bildirimlerle insanları heyecanlandırmak adına bunu normalden daha erken yapıyor.

Buna göre, iOS 11, bu ay yayınlanacak ve çıkış tarihi 12 Eylül’de tanıtılacak olan iPhone 8 ile birlikte duyurulacak. Apple’ın iOS 11’i, etkinlikle aynı gün yayınlaması mümkündür ancak genellikle yeni iPhone’ların piyasaya sürülmesi öncesinde birkaç gün beklenir.

12 Eylül için özel bir etkinliğin duyurulmasıyla, Apple’ın 22 Eylül’de yeni iPhone’larını piyasaya sürmesi beklenmeye başlandı.

Bu, iOS 11’in 19 Eylül veya 20 Eylül’de çıkacağı anlamına geliyor. Apple, iOS 11’in çıkış tarihini Eylül özel etkinliğinde ilan edecek ve etkinliğe şu anda bir haftadan daha kısa bir sürede kaldı.

Ayrıca iOS 11 özelliklerine ait ipuçlarına, hareket halindeki özellikleri gösteren kısa video klipleri de eşlik ediyor. Örneğin, Denetim Merkezi videosu, arayüzün yeni tek sayfa tasarımını ve daha fazla bilgiyi açığa görüntüleyebilmek için kullanıcıların 3D Touch’ı nasıl kullanabileceklerini gösteriyor.

Gösterilen ipuçları cihaza göre değişiklik gösteriyor. iPad kullanıcıları için yeni Çoklu Görev özelliklerine, Dock’u herhangi bir yerden açma, sürükleyip bırakma ve Notlar uygulamasındaki yeni özelliklerinden olan anında bir not oluşturmak üzere Apple Pencil ile Kilit Ekranı’na dokunmak gibi özelliklere de odaklanan ipuçları mevcut. Kullanıcılar, zaten Apple’ın iOS 11’e ilk bakış sayfasından tüm yeni özellikleri görebiliyorlar.

iOS 11, iOS 10’u çalıştıran neredeyse tüm iOS cihazları için yayınlanacak olan ücretsiz bir güncellemedir. iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Air, iPad Air 2, 9.7 inç iPad Pro, 10.5 inç iPad Pro, 12.9 inç iPad Pro ve altıncı nesil iPod touch iOS 11 güncellemesini alacak.

iOS 11’i çalıştıramayan tek iOS 10 cihazları ise sırasıyla; iPhone 5c, iPhone 5 ve dördüncü nesil iPad olacak.