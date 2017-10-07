Apple, iOS 11.1 ile gelecek yeni emojileri ortaya çıkardı

Apple gelecekteki 11.1 güncellemesinde iOS'a gelen daha fazla emoji karakterlerini gösterdi. Apple, tanıtılacak yeni emojinin bir kısmını Unicode 10'un bir parçası olarak gösterdi. oplamda 56 yeni emoji iOS 11.1 Beta 2 kullanan iPhone ve iPad sahiplerine sunulacak. Bunlar arasında deli yüz, pasta, pretzel, t-rex, vampir, patlayan kafa, yüz kusması, tıkanmıi yüz, sevişme, beyin, eşarp, zebra, zürafa, servet kurabiyesi, pasta, kirpi ve daha fazlası yer alıyor.

Apple'ın iOS 11.1'i veya yeni emoji'yi içeren macOS ve watchOS sürümlerini ne zaman piyasaya süreceği açık değil, ancak gelecek hafta iOS 11.1'in beta sürümünde yer alacak.

Aynı zamanda daha duygusal yüzler, cinsiyet-tarafsız karakterler, giyim seçenekleri, yiyecek türleri, hayvanlar, efsanevi canlılar ve daha fazlası da dahil olmak üzere yüzlerce yeni emoji, iOS 11.1 ile iPhone ve iPad'e geliyor.

Sakallı kişi, peri, vampir, elf, cin, tırmanan kişi, lotus pozisyonunda kişi gibi karakterler de yeni. 56 farklı yeni emoji karakteri var olsa da, cinsiye /ten rengini değiştiren ve bayraklar toplamı 200'den fazla getiriyor.

Unicode 10 ilk olarak Haziran 2017'de piyasaya çıktı, ancak Apple'ın bir Unicode güncellemesi sonrasında yeni emoji karakterleri uygulaması genellikle birkaç ay sürüyor. Çünkü tüm yeni karakterler Apple emoji tarzında Apple sanatçıları tarafından çizilmeli. Tüm Unicode 10 emojileri Emojipedia'da listeleniyor.

Milliyet'e yer alan habere göre, iOS 11.1'in ilk beta'sı haftaya geliştiricilere açılacak. iOS 11.1'in Apple Pay Cash özelliğini içerebileceğine dair iddialar da var. Bu nedenle güncelleme iOS 11 işletim sistemine önemli bir katkıda bulunacak.

İOS 11.1'in nihai sürümünün tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağına dair bir bilgi yok.