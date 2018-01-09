Apple, iOS 11.2.2 güncellemesini yayınladı
Apple, bugün, iOS 11 işletim sisteminin dokuzuncu resmi güncellemesi olan iOS 11.2.2'yi yayınladı. iOS 11.2.2, başka bir küçük güncelleme olan iOS 11.2.1 ve iOS 11.2'den bir ay sonra karşımıza çıktı.
Apple Pay Cash'i getiren, 7.5 W'lık kablosuz şarjı daha hızlı hale getiren ve bir sürü hata düzeltmeleriyle birlikte gelen iOS 11.2.2 güncellemesi, uygun cihazların tümüne kablosuz olarak ücretsiz olarak indirilebilir. Güncellemeye erişmek için, Ayarlar -> Genel -> Yazılım Güncellemeleri bölümüne gidin.
AÇIKLARI GİDERİYOR!
iOS 11.2.2, geçen hafta açığa çıkan "Meltdown" ve "Spectre" açıkları da dahil olmak üzere birçok düzeltme içeriyor. Meltdown ve Spectre, bilgisayarın spekülatif yürütme mekanizmasından yararlanan ve bilgisayar korsanlarının hassas bilgilere erişmesine izin veren ciddi donanım tabanlı güvenlik açığı olarak biliniyor.
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