İos 11.3 güncellemesi nasıl yapılır Apple iOs 11.3 iPhone modelleri özellikleri nelerdir

İos 11.3 güncellemesi nasıl yapılır Apple iPhone modelleri özellikleri nelerdir? Vatandaşların sıkça araştırmaya başladığı sorular haberimizde yanıt buluyor. Apple, iOS 11.3 güncellemesini yayınladı. Apple iPhone ve iPad'lerini güncelledi; iOS 11.3 güncellemesini kullanıcılarına sundu. Bir süre önce ortaya çıkan iPhone batarya skandalının ardından, Apple cihazlarına yeni bir ayar seçeneği getirmeye karar verdi. Artık mobil cihazınızda Ayarlar > Batarya menüsüne girdiğinizde, pilinizin aşınma oranını görebileceksiniz. Bilindiği üzere cihazın pili iyi durumda değilse, bataryayı değiştirmeniz için uyarı alacaksınız. Bu özellik iPhone 6 ve üstü modellerde geçerli olacak. İşte iOS 11.3 güncellemesinin merak edilen detayları…

iOS 11.3 güncellemesi yayınlandı!

Apple'ın yeni mobil işletim sistemi iOS 11 iPhone ve iPad kullanıcılarının beğenisine 19 Eylül'de sunulmuştu. Ancak yeni iOS ile birlikte gelen sorunlar nedeniyle Apple, geliştirmelere devam etese de yeni sorunlar gelmeye devam ediyor.

Apple, iOS 11 ile pek çok yeni özelliği kullanıcılarına sundu. Ancak işletim sisteminde ciddi bir açık olduğu tespit edilmişti. Söz konusu açık sayesinde herhangi bir işleme gerek kalmadan, kilitli olan telefondaki mesajlara akıllı asistan Siri ile ulaşılabiliyor.

iPhone'lar parmak izi, şifre veya yüz tanıma ile korunabiliyor. Ancak, söz konusu hata nedeniyle iOS 11 yüklü cihazlar üzerinde ” Hey Siri, bildirimleri oku ” şeklinde bir komut verildiğinde, Siri’nin içeriği gizlenen tüm mesajları okuduğu tespit edildi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iOS 11.3 güncellemesini iPhone ve iPad'lar için kullanıma sundu.

Hangi cihazlar yükleyebilir?

iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPod Touch 6, iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6/6 Plus, iPhone 6s/6s Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8, Plus iPhone X

Siri, ilerleyen zaman içerisinde daha fazla dil çevirme kapasitesine kavuşacak.

iPhone 5C ve öncesi iPhone'lar iOS 11 güncellemelesi alamayacak.

6'ncı nesil iPod Touch

12.9 inç iPad Pro

Yeni 9.7 inç iPad

9.7 inç iPad Pro

iPad Air ve Air 2

iPad mini 2,3,4,5,6

PİL SAĞLIĞI

Apple, daha önce duyurduğu gibi iOS 11.3’te eski iPhone modellerindeki performans kısıtlamasını devre dışı bırakma özelliğini getirdi.

Apple’ın yalnızca pil kapasitesini yitirmiş ve voltaj düşüklüğü nedeniyle beklenmedik kapanmalar yaşayabilecek iPhone’ların performanslarını kısıtladığını hatırlatmak gerek.

iPhone performansının kısıtlanıp kısıtlanmadığını görmek ve bu özelliği devre dışı bırakmak için, iOS 11.3’te Ayarlar bölümünün altında bulunan Pil sekmesine gidip, ‘Pil Sağlığı’ bölümünü seçmek gerekiyor. Kullanıcılar bu bölümde pillerinin kapasitesini görebiliyor. Eğer pil kapasitesi çok azalmışsa ve iPhone daha önce beklenmedik şekilde kapanmışsa, Apple kullanıcı güç yönetiminin devrede olduğunu bildiriyor.

Apple, bu sorunu kökten çözmenin yolunun iPhone pilini değiştirmek olduğunu belirtiyor. Apple, performans yönetimi özelliğini iPad’lere sunmuyor ancak onun yerine şarj yönetimi isimli bir özellik getiriyor. iPad’ler şarja bağlandığında pillerinin zarar görmemesi için bir takım koruyu teknoloji devreye sokuluyor.

YENİ ANİMOJİ’LER

Apple, iOS 11.3 ile iPhone X için dört yeni animoji tasarladı:

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

iOS 11.3, yazılı müşteri hizmetleri iletişiminin doğrudan Mesajlar uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilmesine olanak tanıyor.

SAĞLIK KAYITLARI

iOS 11.3 ile birlikte Apple Sağlık uygulaması diğer uygulamalarda kaydedilen kişisel sağlık kayıtlarınızı içeri aktarabiliyor.