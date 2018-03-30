Apple iOS 11.3 yayınlandı: İşte güncellemesi alacak iPhone modelleri

Apple'ın yeni mobil işletim sistemi iOS 11 iPhone ve iPad kullanıcılarının beğenisine 19 Eylül'de sunulmuştu. Ancak yeni iOS ile birlikte gelen sorunlar nedeniyle Apple, geliştirmelere devam etese de yeni sorunlar gelmeye devam ediyor.

Apple, iOS 11 ile pek çok yeni özelliği kullanıcılarına sundu. Ancak işletim sisteminde ciddi bir açık olduğu tespit edilmişti. Söz konusu açık sayesinde herhangi bir işleme gerek kalmadan, kilitli olan telefondaki mesajlara akıllı asistan Siri ile ulaşılabiliyor.

Apple, iOS 11 ile pek çok yeni özelliği kullanıcılarına sundu. Ancak işletim sisteminde ciddi bir açık olduğu tespit edilmişti. Söz konusu açık sayesinde herhangi bir işleme gerek kalmadan, kilitli olan telefondaki mesajlara akıllı asistan Siri ile ulaşılabiliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iOS 11.3 güncellemesini iPhone ve iPad'lar için kullanıma sundu.

iOS 11.3 hangi modellere gelecek?

iOS 11.3 sürümünü destekleyen Apple cihazları ise şu şekilde:

iPad Air

iPad Air 2

iPad ProiPad 9.7

iPad mini 2

iPad mini 3

iPad mini 4

iPod touch 6th

iPhone 5s

iPhone SE

iPhone 6/6 Plus

iPhone 6s/6s Plus

iPhone 7/7 Plus

iPhone 8/8 Plus

iPhone X