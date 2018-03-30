Apple iOS 11.3 yayınlandı: İşte güncellemesi alacak iPhone modelleri
ABD merkezli teknoloji devi Apple, iOS 11.3 güncellemesini yayınladı. iOS 11.3 ile işlemci yavaşlatma krizi de dahil olmak üzere pek çok sorunun ortadan kalkması bekleniyor. Peki İOS 11.3 hangi iPhone ve iPad'lere yüklenebilecek? İşte güncelleme alacak modellerin tam listesi...
Apple'ın yeni mobil işletim sistemi iOS 11 iPhone ve iPad kullanıcılarının beğenisine 19 Eylül'de sunulmuştu. Ancak yeni iOS ile birlikte gelen sorunlar nedeniyle Apple, geliştirmelere devam etese de yeni sorunlar gelmeye devam ediyor.
Apple, iOS 11 ile pek çok yeni özelliği kullanıcılarına sundu. Ancak işletim sisteminde ciddi bir açık olduğu tespit edilmişti. Söz konusu açık sayesinde herhangi bir işleme gerek kalmadan, kilitli olan telefondaki mesajlara akıllı asistan Siri ile ulaşılabiliyor.
Apple, iOS 11 ile pek çok yeni özelliği kullanıcılarına sundu. Ancak işletim sisteminde ciddi bir açık olduğu tespit edilmişti. Söz konusu açık sayesinde herhangi bir işleme gerek kalmadan, kilitli olan telefondaki mesajlara akıllı asistan Siri ile ulaşılabiliyor.
ABD merkezli teknoloji devi Apple, iOS 11.3 güncellemesini iPhone ve iPad'lar için kullanıma sundu.
iOS 11.3 hangi modellere gelecek?
iOS 11.3 sürümünü destekleyen Apple cihazları ise şu şekilde:
iPad Air
iPad Air 2
iPad ProiPad 9.7
iPad mini 2
iPad mini 3
iPad mini 4
iPod touch 6th
iPhone 5s
iPhone SE
iPhone 6/6 Plus
iPhone 6s/6s Plus
iPhone 7/7 Plus
iPhone 8/8 Plus
iPhone X
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.