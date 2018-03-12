Apple iPhone'ların şarj kablosunu değiştiriyor

Perşembe günü kaydı yapılan bir patent, Lightning kablolarını (ve anlaşılan USB-C kablolarını da) su geçirmez yapmaya yönelik birkaç fikir içeriyor. Patentte şöyle yazıyor: "Cihaz ve aksesuar arasında su geçirmez bir yalıtım oluşturuluyor. Bu sayede aksesuarlar nemli, ıslak ve/veya kirli ortamlarda kullanılabilir oluyorlar."

Akıllı telefonlar için kaba kullanıma dayanıklı olmak önemli bir özellik. Özellikle fiyatı 1.000 dolardan fazla tutan ve muhtemelen yıllarca kullanacağınız iPhone X gibi bir telefonu düşününce, dayanıklılık daha da önemli bir hal alıyor. Günümüz akıllı telefonları dayanıklı olma konusunda epey yol kat ettiler ve suya karşı dayanıklı bir kablo da bu anlamda önemli bir gelişme olacaktır.

Her alana yayılan USB-C kabloları uğruna Apple'ın kendine has Lightning kablosunu kullanmaktan vazgeçip geçmeyeceğini bilmiyoruz. Ama Apple'ın USB-C kablolarını da yalıtmaya yönelik planlarının olduğu görülüyor.

(Hürriyet)