Apple iTunes artık Windows'ta

Apple, iTunes’un iPhone ile senkronize olabilen ve Apple Music entegrasyonuna sahip eksiksiz sürümünü Windows Store üzerinden PC kullanıcılarına sundu.

Bundan 1 yıl önce gerçekleştirilen Microsoft Build 2017 geliştiriciler konferansında duyurulan iTunes’un geçtiğimiz yılın sonunda Windows Store’daki yerini alacağı açıklanmıştı.

Beş ay gecikmeli de olsa, iTunes’un Windows Store’daki yerini alması Microsoft için büyük bir gelişme. Şirketin okullar için geliştirdiği Windows 10 S işletim sistemi yalnızca Windows Store’dan indirilen uygulamaları çalıştırabiliyor.

Kullanıcılar artık Windows Store’dan indirebilecekleri iTunes ile Apple Music servisini de Windows 10 S’te kullanabilecek. Bundan 10 ay önce müzik akışı pazarının lideri Spotify da Windows Store için bir uygulama yayınlamıştı.

(Vatan)