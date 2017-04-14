Apple, iTunes’a veda etmeye hazırlanıyor

Çevrim içi müzik hizmeti veren platformlara baktığımızda rekabetin giderek kızıştığını görüyoruz. Spotify, Apple Music ve Tidal gibi birçok alternatif bulunyor ve hepsi daha fazla kullanıcıya hitap edebilmek için büyük bir çaba harcıyor. Kimileri ünlü isimlerle reklam anlaşması yaparken, kimileri özel içeriklere yer veriyor. Yaşanan son gelişmelere bakılırsa çapraz ateşte kalan iTunes’un günleri ise sayılı.

Apple geçtiğimiz gün yaptığı ufak bir değişiklikle birlikte bir dönemi şekillendiren iTunes markasını arkasında bırakacağının sinyallerini vermiş oldu. Bundan sonra iTunes Podcasts, Apple Podcasts ismiyle anılmaya başlayacak. Bu hamleyle birlikte teknoloji devinin artık sadece Apple Music ile yola devam etmek istediği anlaşılmış oldu. Ancak değişiklik sadece isimle kısıtlı kaldı. Kullanım için yeni kurallar eklenirken, farklı herhangi bir özellik tanıtılmadı. 2000’lerin başında kullanıma sunulan iTunes müzik endüstrisinin değişiminine de öncü olmuştu.

Elbette bu değişim podcast yayınları yapanları da endişelendirdi. Apple tarafından yapılan bu değişiklik iTunes içinde podcast’lerin de sonunu getirecek mi, bilinmiyor. Ancak iTunes’un yakında bizlere veda edeceği kesin gibi görünüyor.