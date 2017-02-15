Apple kendi rekorunu yeniledi

Apple 2016’nın ilk 3 çeyreğindeki gelirlerde bir önceki yıla göre düşüş yaşamış hatta düşüşten sorumlu tutulan Tim Cook ve diğer üst düzey yöneticilerin maaşlarında kesintiye gidilmişti. Şirket şubat ayının başında 2016’nın son çeyreğini rekor iPhone satışı ve 2015’e göre daha fazla gelirle kapattığını duyururken hisseleri de bu olumlu sonuçlardan etkilenerek değer kazanmıştı.

Bu olumlu sonuçlarla birlikte henüz lansman tarihi netlik kazanmamış olsa da bazı analistlerin yeni iPhone modelleriyle ilgili yaptığı açıklamalar da hisselerin değer kazanmasını sağladı ve Apple hisseleri pazartesi günü 133.84$’lık değer ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Bir önceki rekoru 132.54$ ile 2015’in şubat ayına ait olan hisse değerleri rekordan sonra da yükselişini sürdürdü ve dün 134.92$ seviyesine çıkmayı başardı.

Uzmanlara göre bu yükselişin temel nedeni Apple’ın, 2017’de 10.yıl dönümünü kutlayan iPhone serisine yeni bir soluk getirerek, ve iPhone 7’den beklediğini bulamayan müşterileri tatmin edecek şekilde, belki de yeni bir satış rekoru kıracak olması. Bloomberg’in raporuna göre şirketin hisseleri değer kazanmaya devam edecek ve 142$ üstüne çıkacak. Uzmanlara göre bu yükselişin temel nedeni Apple’ın, 2017’de 10.yıl dönümünü kutlayan iPhone serisine yeni bir soluk getirerek, ve iPhone 7’den beklediğini bulamayan müşterileri tatmin edecek şekilde, belki de yeni bir satış rekoru kıracak olması. Bloomberg’in raporuna göre şirketin hisseleri değer kazanmaya devam edecek ve 142$ üstüne çıkacak.

Yeni Gelir Kapıları Arıyor

Apple değer kazanan hisseleriyle piyasa değerini 699 milyar dolara çıkardı ve 573 milyar dolarlık piyasa değeriyle en yakın rakibi olan Alphabet’le arasındaki farkı açtı ancak Apple yöneticileri ve analistler şirketin kısa bir süre içinde kendisine ciddi gelirler getirecek ikinci bir alanda yatırım yapması gerektiğini düşünüyor. Ünlü milyarder ve PayPal’in kurucularından Peter Thiel de buna dikkat çekmiş ve “Akıllı telefonların neye benzediğini ve neler yapabildiğini biliyoruz. Bu Tim Cook un hatası değil, fakat bu alan daha fazla yeniliğin olacağı bir alan değil.” demişti.

Apple’ın sürücüsüz araç teknolojileri, yapay zeka, giyilebilir teknoloji ürünleri gibi pek çok farklı alanda çalışmalar yaptığı biliniyor ancak şirket bu alanlardan şimdiye kadar, iPhone benzeri, yüksek ticari kazanç sağlayan ürünler ortaya koyabilmiş değil.