Apple kendisine 'taklitçi' diyenlere sert cevap verdi

Çoğu Android tutkunu ve Apple eleştirmeni, Apple’ın artık eskisi kadar yenilikçi olmadığına ilişkin sert değerlendirmeler yapıyor. iPhone 8 ve iPhone X lansmanının ardından basında çıkan "taklitçi, kopyacı, uyarlamacı" eleştirilerine ise Apple sert yanıt verdi.

Apple hizmetleri müdürü Eddy Cue'ya göre, bunlaar hiç de doğru değil. Yaptığı bir röportajda Cue, geliştirilecek yeni özelliklerin zaman aldığını, ancak genel olarak Apple'ın "inanılmaz derecede yenilikçi" olduğunu söyledi. Apple, son yıllarda yenilik seviyesini aşağı yukarı yavaşlatıp azaltmadığını sorduğunda, Cue aşağıdaki cevabı verdi:

"Son 10 yıla iPhone serisi damgasını vurmuştur. iPad ise iPhone’dan sonra çıkardığımız bir seri. Dolayısı ile bu söylentilerle hem fikir değilim, biz inanılmaz derecede yenilikçiyiz.

Sadece bu kadarı bile Mac, iOS ve MacOS için yaptığımız çalışmaları vurgulamadan ulaşılabilecek bir sonuç. Tüm zamanlar içerisinde yaptığımız ürünleri düşündüğünüzde, aslında daha çok şeyle karşılaşıyorsunuz. Neredeyse her yıl yeni özelliklere sahip yepyeni bir ürünle piyasaya çıkıyoruz. Yenilikçilik her 2 ayda, 6 ayda bir devrim niteliğinde ürünler yapmak değildir. Yenilikler zaman alırlar."

Apple'ın son zamanlarda piyasaya sunduğu en yenilikçi özelliklerden biri şu an için iPhone X'e özel Face ID.

Milliyet'in haberine göre, yıldönümü iPhone X'te Dokunmatik Kimliğin yerini alması, Apple'ın cihazlarını güvence altına almak için 3D algılama kameraları kullanan bir yüz tanıma sistemidir. Apple, iPhone'ların yüzüyle kilidini açabilmesi için 1 milyonda 1 olasılık olduğunu söylüyor. Parmak izi sensörleründe bu, 50 binde 1.