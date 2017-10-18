Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Apple kendisine 'taklitçi' diyenlere sert cevap verdi

Çoğu Android tutkunu ve Apple eleştirmenleri, Cupertino merkezli firmanın artık yenilikçi olmadığını ve endüstrinin takipçisi haline geldiğini ve bazı özelliklerin benimsenmesinde çok yavaş olduğunu iddia ediyor. Apple, ise söz konusu kıyaslamalar sonucunda 'taklitçi, kopyacı, uyarlamacı' gibi yakıştırmalara artık dayanamadı ve iddialara sert yanıt verdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çoğu Android tutkunu ve Apple eleştirmeni, Apple’ın artık eskisi kadar yenilikçi olmadığına ilişkin sert değerlendirmeler yapıyor. iPhone 8 ve iPhone X lansmanının ardından basında çıkan "taklitçi, kopyacı, uyarlamacı" eleştirilerine ise Apple sert yanıt verdi.
 
Apple hizmetleri müdürü Eddy Cue'ya göre, bunlaar hiç de doğru değil. Yaptığı bir röportajda Cue, geliştirilecek yeni özelliklerin zaman aldığını, ancak genel olarak Apple'ın "inanılmaz derecede yenilikçi" olduğunu söyledi. Apple, son yıllarda yenilik seviyesini aşağı yukarı yavaşlatıp azaltmadığını sorduğunda, Cue aşağıdaki cevabı verdi:
 
"Son 10 yıla iPhone serisi damgasını vurmuştur. iPad ise iPhone’dan sonra çıkardığımız bir seri. Dolayısı ile bu söylentilerle hem fikir değilim, biz inanılmaz derecede yenilikçiyiz.
 
Sadece bu kadarı bile Mac, iOS ve MacOS için yaptığımız çalışmaları vurgulamadan ulaşılabilecek bir sonuç. Tüm zamanlar içerisinde yaptığımız ürünleri düşündüğünüzde, aslında daha çok şeyle karşılaşıyorsunuz. Neredeyse her yıl yeni özelliklere sahip yepyeni bir ürünle piyasaya çıkıyoruz. Yenilikçilik her 2 ayda, 6 ayda bir devrim niteliğinde ürünler yapmak değildir. Yenilikler zaman alırlar."
 
Apple'ın son zamanlarda piyasaya sunduğu en yenilikçi özelliklerden biri şu an için iPhone X'e özel Face ID.
 
Milliyet'in haberine göre, yıldönümü iPhone X'te Dokunmatik Kimliğin yerini alması, Apple'ın cihazlarını güvence altına almak için 3D algılama kameraları kullanan bir yüz tanıma sistemidir. Apple, iPhone'ların yüzüyle kilidini açabilmesi için 1 milyonda 1 olasılık olduğunu söylüyor. Parmak izi sensörleründe bu, 50 binde 1. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Köylüler buldu, herkes bir anda başına toplandı!

Köylüler buldu, herkes bir anda başına toplandı!

Ünlü isimler bakın gerçekte kaç yaşında

Ünlü isimler bakın gerçekte kaç yaşında

İlk defa yayınlandı... Deniz Baykal'ı böyle görmediniz

İlk defa yayınlandı... Deniz Baykal'ı böyle görmediniz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizinin konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizinin konusu nedir, oyuncuları kimdir?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA