Apple sağlık kayıtlarını geliştiricilere açtı

WWDC 2018 etkinliği ile birlikte teknoloji gündeminden düşmemeye kararlı olan Apple, internet sitesindne yaptığı açıklama ile bir müjde daha verdi. Firma, sağlık kayıtları API’sini geliştiriciler ve araştırmacılarla paylaştı. Bu veriler daha iyi ilaç tedavisi, beslenme planları oluşturulması ve hastalık tanımaları amacıyla kullanılması için uygulamalar geliştirilmesine fayda sağlayacak.

Apple’ın operasyon direktörü Jeff Williams, “Sağlık kayıtları API’sinin geliştirici ve araştırmacı topluluğumuza açılmasıyla birlikte, tüketiciler her gün kullandıkları uygulamalar aracılığıyla kendi sağlık ihtiyaçları kişiselleştirebilecekler” dedi.

Sağlık kayıtları verileri kullanıcıların iPhone’unda şifrelenmiş halde duracak ve sadece kişinin kendi şifresiyle açılacak. Eğer kullanıcı güvendiği bir uygulamayla bilgilerini paylaşmak isterse, bilgiler HealthKit’ten o uygulamaya aktarılacak.

(Haber Türk)