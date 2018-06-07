Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Apple sağlık kayıtlarını geliştiricilere açtı

Apple, sağlık kayıtları API'sini araştırmacılar ve geliştiricilere açtı. Eğer kullanıcılar izin verirse bu bilgiler, diğer üçüncü parti uygulamalarla paylaşılacak. Böylece kişiler güvendikleri uygulamalardan maksimum verim alacaklar.

  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

WWDC 2018 etkinliği ile birlikte teknoloji gündeminden düşmemeye kararlı olan Apple, internet sitesindne yaptığı açıklama ile bir müjde daha verdi. Firma, sağlık kayıtları API’sini geliştiriciler ve araştırmacılarla paylaştı. Bu veriler daha iyi ilaç tedavisi, beslenme planları oluşturulması ve hastalık tanımaları amacıyla kullanılması için uygulamalar geliştirilmesine fayda sağlayacak.
 
Apple’ın operasyon direktörü Jeff Williams, “Sağlık kayıtları API’sinin geliştirici ve araştırmacı topluluğumuza açılmasıyla birlikte, tüketiciler her gün kullandıkları uygulamalar aracılığıyla kendi sağlık ihtiyaçları kişiselleştirebilecekler” dedi.
 
Sağlık kayıtları verileri kullanıcıların iPhone’unda şifrelenmiş halde duracak ve sadece kişinin kendi şifresiyle açılacak. Eğer kullanıcı güvendiği bir uygulamayla bilgilerini paylaşmak isterse, bilgiler HealthKit’ten o uygulamaya aktarılacak.
 
(Haber Türk)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Saldırı hazırlığındayken yok edildiler

Saldırı hazırlığındayken yok edildiler

Karpuzun faydaları saymakla bitmiyor

Karpuzun faydaları saymakla bitmiyor

Son 1 yılın en çok kazanan 10 sporcusu

Son 1 yılın en çok kazanan 10 sporcusu

O sahne bakın nerede çekilmiş?

O sahne bakın nerede çekilmiş?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA