Apple, Steve Jobs’un hayalini gerçeğe dönüştürüyor

Apple’ın kan şekerini ölçebilen bir cihaz hazırlığı içinde olduğu aslında çok da yeni bir haber sayılmaz. Bilindiği üzere Apple’ın eski CEO’su Steve Jobs kan şekeri ölçümü yapabilen bir cihaz üretmek istiyordu.

Şu anda araştırma içerisinde olan ekibin, elde ettikleri verileri Apple’ın donanım teknolojileri başkan yardımcısı Johny Srouji’ye aktardığı belirtiliyor. Apple mühendislerinin cildin üzerinden bir ışık parıltısı içeren optik sensörler geliştirdiği ifade ediliyor.

Apple’ın daha önceden de sağlıkla ilgili sensörleri ilk Apple Watch modeline eklemek istediği belirtilmiş ancak teknolojilerin doğru çalışmaması sebebiyle şirket yalnızca kalp ritmi sensörünü Apple Watch’a eklemişti. G

eçtiğimiz yılın ağustos ayında ortaya çıkan bir haberde Apple’ın sağlık sektöründe çığır açacak yeni bir cihaz geliştirdiği iddia edilmişti. Apple’ın üzerinde çalıştığı belirtilen kan ölçümü yapabilen sensörün Apple Watch’tan bağımsız bir cihaz mı yoksa yeni Apple Watch’ta mı yer alacağı henüz bilinmiyor.