Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Apple, Türkiye'deki iPhone'lar için yeni pil değişim fiyatlarını açıkladı

Apple, eski iPhone modellerini gizlice yavaşlattığı için özür dilemiş ve batarya değişim ücretlerinde indirim yapmıştı. Apple, şimdi de Türkiye'deki iPhone'lar için yeni pil değişim fiyatlarını açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Apple, eski iPhone  modellerini gizlice yavaşlattığı için özür diledi. Pil ömrünün azalmasına bağlı olarak meydana gelebilecek beklenmedik  kapanmaların önüne geçmek için eski model iPhone telefonları yavaşlattığını kabul  eden Apple, internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Özür dileriz. Herhangi bir  Apple ürününün kullanım ömrünü kasıtlı olarak kısaltacak veya kullanıcı  deneyiminin kalitesini düşürecek bir şey asla yapmadık ve yapmayacağız" ifadelerine yer verdi.
 
Batarya değişimlerinde 50 dolarlık indirim yapılacağını açıklayan  Apple, batarya değişim fiyatının 79 dolardan 29 dolara indirileceğini belirtti. Apple, şimdi de Türkiye'deki iPhone'lar için yeni pil değişim fiyatlarını açıkladı. Garanti dışında kalan telefonların bataryasını 319 TL ile 190 TL arasında değiştiren Apple, yaptığı indirim ile bunu 129 TL’ye çekti.
 
Milliyet'in haberine göre Apple, ayrıca 2018'de, kullanıcıların bataryaların durumunu daha iyi  takip etmeleri için işletim sisteminde güncelleme yapılacağını duyurdu. Şirket, geçen günlerde, eskidiğinde ya da şarjı azaldığında bataryanın  aniden kapanmasını önlemek için iPhone 6, 6S, SE ve 7 modellerini yavaşlattığını kabul etmişti. Açıklamanın ardından, ABD’nin farklı eyaletlerinden Apple hakkında  toplu ve bireysel davalar açılmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yeni yılın ilk bebeği 'Esila bebek' oldu

Yeni yılın ilk bebeği 'Esila bebek' oldu

İlk kez görüntülendiler

İlk kez görüntülendiler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA