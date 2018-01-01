Apple, Türkiye'deki iPhone'lar için yeni pil değişim fiyatlarını açıkladı

Apple, eski iPhone modellerini gizlice yavaşlattığı için özür diledi. Pil ömrünün azalmasına bağlı olarak meydana gelebilecek beklenmedik kapanmaların önüne geçmek için eski model iPhone telefonları yavaşlattığını kabul eden Apple, internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Özür dileriz. Herhangi bir Apple ürününün kullanım ömrünü kasıtlı olarak kısaltacak veya kullanıcı deneyiminin kalitesini düşürecek bir şey asla yapmadık ve yapmayacağız" ifadelerine yer verdi.

Batarya değişimlerinde 50 dolarlık indirim yapılacağını açıklayan Apple, batarya değişim fiyatının 79 dolardan 29 dolara indirileceğini belirtti. Apple, şimdi de Türkiye'deki iPhone'lar için yeni pil değişim fiyatlarını açıkladı. Garanti dışında kalan telefonların bataryasını 319 TL ile 190 TL arasında değiştiren Apple, yaptığı indirim ile bunu 129 TL’ye çekti.